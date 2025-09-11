HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Operativo contra la extorsión: INPE incauta celulares y chips en penal de Piura

En total se requisaron 6 celdas. Los internos que mantenían ocultos los objetos prohibidos fueron aislados temporalmente en el área de meditación. 

Durante el operativo, se incautaron celulares, chips y memorias USB. Foto: Composición LR / Cortesía
Durante el operativo, se incautaron celulares, chips y memorias USB. Foto: Composición LR / Cortesía

Durante un operativo ejecutado al interior del penal de Piura, también conocido como exRío Seco, se hallaron diversos objetos prohibidos, que son utilizados para la emisión de llamadas o mensajes extorsivos a la población.

En esa línea, los agentes penitenciarios iniciaron la requisa de las celdas 9, 10, 12, 14, 20 y 22, entre otras áreas comunes, así como la revisión personal de los internos Henry A. N., Carlos G. M., Eloy G. Ch., Jerson M. M., Jhonny D. F. y Jorge V. B., quienes mantenían ocultos diferentes aparatos tecnológicos.

lr.pe

Incautaron celulares, chips y memorias de USB

Inmediatamente, el personal de seguridad procedió a la incautación de 12 mini celulares, 10 chips de telefonía, 1 batería, 4 placas de cargador para celular y 1 cable de datos USB. Posteriormente, se informó del hallazgo al fiscal de turno y a la División de Secuestro y Extorsiones de la Divincri Piura para continuar con las diligencias de ley.

En tanto, los internos vinculados fueron aislados temporalmente en el área de meditación. Se espera que, en las próximas horas, se determinen cuáles serán sus sanciones.

Cabe mencionar que, estas acciones de control están enmarcadas en la política "Seguridad en Acción" que busca frenar estos delitos a los internos de los establecimientos penitenciarios. Como se recuerda, meses atrás, el jefe de la Región Policial de Piura, Manuel Farías, indicó que la mayoría de las extorsiones que se reportan en la región proceden del penal de Piura.

