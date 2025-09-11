HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

PayJoy alcanza un hito en Perú con un millón de financiamientos otorgados

Esta meta refleja las oportunidades de progreso e inclusión de miles de peruanos al sistema financiero formal.

Eduardo Ignacio Viñas, Country Manager de PayJoy presente en el evento de celebración. Fuente: Difusión.
Eduardo Ignacio Viñas, Country Manager de PayJoy presente en el evento de celebración. Fuente: Difusión.

El pasado 3 de septiembre el equipo de PayJoy celebró haber alcanzado la meta de un millón de financiamientos en el Perú. Con su sistema innovador —y sus múltiples facilidades—, en tan solo cinco años, han logrado incluir a más usuarios al sistema financiero.

 “Es increíble cómo de este millón de personas, mucho ahora puede cumplir sus sueños y ser parte del sistema financiero formal, ahora ellos tienen un récord crediticio que les va a permitir abrir las puertas al sistema financiero”, refiere Eduardo Ignacio Viñas, Country Manager de PayJoy en Perú.

PayJoy: Cómo adquirir un celular financiado en cuotas

PayJoy ha logrado transformar el financiamiento de teléfonos celulares en una forma de inclusión dentro del sistema financiero formal. Su modelo innovador permite a personas que tradicionalmente han estado excluidas del sistema financiero —por no contar con historial crediticio— accedan a un celular mediante cuotas accesibles.

Muchos de los beneficiados han logrado cambios en su vida, con grandes crecimientos personales gracias a PayJoy. Desde trabajadores del hogar hasta taxistas —usuarios que antes estaban fuera del sistema bancario—, hoy cuentan con una herramienta clave para su desarrollo personal y profesional

“Nuestro objetivo es brindar oportunidades reales que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Queremos acercarlos al sueño del progreso que tanto anhelan. Les damos una oportunidad que el sistema tradicional lamentablemente les ha negado por años.”, señaló Viñas.

Aliados de PayJoy

PayJoy ha construido una red de aliados estratégicos que es clave para lograr esta meta. En el sistema de recaudación se integran plataformas como Yape, Kasnet, BCP e Interbank. Además, cuenta con más de 3,000 comercios a nivel nacional que trabajan como socios comerciales y zonas de distribución.

En el evento, más usuarios pudieron conocer la propuesta de PayJoy. Fuente: Difusión.

En el evento, más usuarios pudieron conocer la propuesta de PayJoy. Fuente: Difusión.

En la misma línea, entre sus principales aliados de operadores móviles se encuentran Bitel, Movistar y Entel. Asimismo, mantiene acuerdos con reconocidas marcas de teléfonos celulares para la instalación de su software.

“Nosotros tenemos nuestro propio software de seguridad que se llama Access y los equipos ya vienen de fábrica instalados con este software. Eso nos ha permitido tener un producto mucho más robusto para poder llegar a más clientes”, agregó Viñas.

Compromiso con la ciudadanía

Este es solo el primer hito. PayJoy proyecta continuar fortaleciendo sus canales actuales, estrechar aún más su relación con los operadores móviles y ampliar su red de ventas.

 “Hoy tenemos 1 millón de personas las cuales antes tenían las puertas cerradas, hoy tienen la posibilidad de acceder a la tecnología y a nuevas oportunidades”, expresa Eduardo Ignacio Viñas.

[CONTENIDO PATROCINADO]

