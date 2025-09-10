HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad
Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad     Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad     Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad     
Sociedad

Tres asesinatos en las últimas 24 horas

Según el conteo de La República, hasta el 9 de septiembre iban 5.208 crímenes, a los cuales se suman 3 victimas más en el gobierno de Boluarte: 5.211

Crímenes ocurrieron en Tumbes e Ica. Policía investiga los homicidios. Foto: Composición LR
Crímenes ocurrieron en Tumbes e Ica. Policía investiga los homicidios. Foto: Composición LR

¡Asesinatos continúan! Tres personas perdieron la vida a causa de la delincuencia que continúa ganando terreno en el país y parece no tener tregua.

Los hechos sangrientos ocurrieron en Tumbes, donde un hombre fue asesinado mientras se trasladada en una mototaxi, y en Ica, hampones dispararon a matar a una pareja.

En lo que va del año, se han reportado 5.211 asesinatos en diferentes regiones del Perú, según el conteo oficial y diario que realiza La República.

PUEDES VER: Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

lr.pe

De varios balazos acribillan a hombre en Tumbes

Un hombre que viajaba como pasajero en un mototaxi fue acribillado con varios disparos por desconocidos la noche del 9 de septiembre en Tumbes.

La víctima fue identificada como Dennis Adriani Carrasco Sorroza, de 25 años. Él fue interceptado por dos sujetos desconocidos que llegaron a bordo de una motolineal para abrir fuego y disparar hasta en seis ocasiones contra el vehículo donde estaba Carrasco.

Tras lo ocurrido, el herido fue trasladado al Hospital Regional Jamo de Tumbes, donde los médicos de turno certificaron su deceso.

Sicarios asesinan a una pareja dentro de un bar en Ica

¡Doble asesinato! Dos personas que se encontraban libando licor en un bar ubicado en el distrito de San Clemente, en la provincia de Pisco, región de Ica, fueron brutalmente asesinadas por desconocidos la tarde del 9 de septiembre.

Según informaron las autoridades, dos sujetos armados ingresaron al establecimiento y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las víctimas: Flor María Escalante Avendaño, de 25 años, y Jesús Alberto Bárcena Guevara, de 27 años, Una tercera persona que los acompañaba resultó herida.

La Policía y la Fiscalía llegaron al lugar de los hechos para iniciar las diligencias de ley.

Notas relacionadas
Inseguridad afectaría imagen internacional del Perú: ataque alcanzó a diplomático sin una respuesta efectiva contra el crimen

Inseguridad afectaría imagen internacional del Perú: ataque alcanzó a diplomático sin una respuesta efectiva contra el crimen

LEER MÁS
Seis homicidios en las últimas 24 horas

Seis homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Siete homicidios en las últimas 24 horas

Siete homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad

Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
DNI electrónico 3.0, el documento con el que la Reniec oficialmente reemplaza a los DNI azul y amarillo

DNI electrónico 3.0, el documento con el que la Reniec oficialmente reemplaza a los DNI azul y amarillo

LEER MÁS
Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

LEER MÁS
Nueva vía rápida Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

Nueva vía rápida Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: horarios y zonas afectadas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Sociedad

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Delincuentes incendian camioneta frente a sede del Poder Judicial en Chiclayo

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota