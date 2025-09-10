Tres asesinatos en las últimas 24 horas

¡Asesinatos continúan! Tres personas perdieron la vida a causa de la delincuencia que continúa ganando terreno en el país y parece no tener tregua.

Los hechos sangrientos ocurrieron en Tumbes, donde un hombre fue asesinado mientras se trasladada en una mototaxi, y en Ica, hampones dispararon a matar a una pareja.

En lo que va del año, se han reportado 5.211 asesinatos en diferentes regiones del Perú, según el conteo oficial y diario que realiza La República.

De varios balazos acribillan a hombre en Tumbes

Un hombre que viajaba como pasajero en un mototaxi fue acribillado con varios disparos por desconocidos la noche del 9 de septiembre en Tumbes.

La víctima fue identificada como Dennis Adriani Carrasco Sorroza, de 25 años. Él fue interceptado por dos sujetos desconocidos que llegaron a bordo de una motolineal para abrir fuego y disparar hasta en seis ocasiones contra el vehículo donde estaba Carrasco.

Tras lo ocurrido, el herido fue trasladado al Hospital Regional Jamo de Tumbes, donde los médicos de turno certificaron su deceso.

Sicarios asesinan a una pareja dentro de un bar en Ica

¡Doble asesinato! Dos personas que se encontraban libando licor en un bar ubicado en el distrito de San Clemente, en la provincia de Pisco, región de Ica, fueron brutalmente asesinadas por desconocidos la tarde del 9 de septiembre.

Según informaron las autoridades, dos sujetos armados ingresaron al establecimiento y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las víctimas: Flor María Escalante Avendaño, de 25 años, y Jesús Alberto Bárcena Guevara, de 27 años, Una tercera persona que los acompañaba resultó herida.

La Policía y la Fiscalía llegaron al lugar de los hechos para iniciar las diligencias de ley.