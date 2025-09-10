HOYSuscripcion LR Focus

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Los Indeseables del Norte Chico se dedicaban a la extorsión, tráfico de terreno, sicariato y usurpación. El líder de esa red, Elías Zevallos Ramírez, alias Charapa, tenía como inquilino al suboficial PNP Geovan Ramos quien ahora es investigado. Hay 10 detenidos.

Los Indeseables del Norte Chico fueron atrapados durante la madrugada.
Los Indeseables del Norte Chico fueron atrapados durante la madrugada.

Un acto reflejo: cuando Elías Zevallos Ramírez, alias Charapa, cabecilla de la temible banda ‘Los Indeseables del Norte Chico’, salía de su vivienda en Huaura, no saludaba ni hablaba con nadie. Pasaba lo más rápido que podía y repetía el gesto: agachaba la cabeza y miraba al suelo, recuerdan sus vecinos. Una rutina que parecía como una condena, pero que tiene una explicación: en ese mismo inmueble residía un miembro de la Policía Nacional en actividad.

Se trata del suboficial de segunda Geovan Rafael Ramos Mendoza (33), según constataron los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) que allanaron el inmueble de la Av. Perú 1158, Santa María, Huaura. El efectivo residía en el tercer piso.

Cuando los investigadores hicieron una consulta mediante llamada telefónica al abonado 980122537 fueron atendidos por el suboficial de tercera Fernando Vivanco Méndez, quien manifestó que Ramos Mendoza presta servicios actualmente en la División Policial de Barranca.

No obstante, según indicó, se encontraba en situación de franco y que recién a las 2.00 de la tarde retornaba a laborar.

“Con relación a la constatación del referido suboficial en la vivienda de un presunto cabecilla criminal se hará las investigaciones respectivas con la finalidad de esclarecer los hechos”, reveló un oficial de la Diviac.

La madrugada de este 10 de setiembre fue ejecutada una operación que concluyó con la detención preliminar por quince días de 10 miembros de la referida banda dedicada a delitos de homicidios, contra el patrimonio, extorsión y usurpación y organización criminal.

 A solicitud de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la criminalidad organizada de Huaura, a cargo de Luis Salas Ostos, se allanaron 17 inmuebles en los distritos de Santa María, Hualmay y Huacho, provincia de Huaura.

 La orden fue emitida por el Juzgado de Investigación preparatoria que además dispuso la intervención de 5 celdas en el establecimiento penitenciario Huacho (Carquin).

Los detenidos son:

1.Hilda Betty RAMIREZ MAURICIO (53)

2.Jorge Armando SÁNCHEZ GUTIERREZ (35)

3.Deivis Enderson RAMIREZ ROMERO (38)

4.Modesto PATAZCA NAMUCHE (43)

5.María Elena CAJACHAGUA VILCA (43)

6.Víctor Antonio GALVEZ ZEVALLOS (55)

7.Johan Alexander MEDRANO ORTIZ (40)

8.Miguel Jesús VALDEOS BUSTILLOS (33)

9.Diana Milagros MILLONES VARGAS (42)

10.Karina Omairin PEROZO CASTILLO (39)

Según la tesis fiscal, la red operaba desde el 2019 y elaboraba escrituras públicas, minutas, entre otros documentos falsos para dar apariencia de legalidad a los terrenos usurpados.

 Asimismo, amenazaban a sindicatos y obreros de construcción civil, así como cobradores y conductores de vehículos en paraderos informales. 

La desarticulación de ‘Los Indeseables del Norte Chico’ representa un avance significativo en la lucha contra la criminalidad organizada en Huaura. Sus delitos afectaban tanto la seguridad ciudadana como la economía local, generando un ambiente de temor en sus víctimas de cobros ilegales y amenazas constantes, informó, el teniente general Zenón Loayza Díaz, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

