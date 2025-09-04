Destituyen a secretario judicial que firmó irregularmente permisos a gobernador de Tacna cuando estaba detenido

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial destituyó a Neil Humberto Jesús Valdez Mostajo, secretario judicial de la Corte Superior de Justicia de Tacna, por graves irregularidades cometidas en el proceso que sigue la justicia contra el gobernador regional Luis Torres Robledo. Según la resolución que confirma su destitución, Valdez favoreció a Torres y a otros procesados, firmando y desatendiendo distintos pedidos del expediente.

La decisión del Consejo se publicó el domingo 31 de agosto en el diario El Peruano. El documento señala que en 2022 la jueza Gina Pamela Tapia Liendo, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, denunció que Valdez no le había dado conocimiento oportuno del expediente seguido contra Torres y otros, por el presunto delito de cohecho pasivo propio y otros.

Poder Judicial destituye a secretario que favoreció a gobernador de Tacna en investigaciones

Las irregularidades se registraron entre 2021 y julio de 2022. Torres permaneció detenido preventivamente en su domicilio hasta diciembre de ese año y asumió el cargo de gobernador en 2023.

Durante más de un año, Valdez emitió escritos sin la autorización de la jueza a cargo, firmando resoluciones de manera unilateral y usando únicamente su firma digital, en lugar de la de la magistrada como correspondía.

Asimismo, autorizó de forma inmediata los pedidos de permisos de los imputados, incluyendo múltiples solicitudes de Torres para acudir a citas médicas.

Sin embargo, Valdez ignoró los reiterados requerimientos del Ministerio Público para fijar nuevas audiencias de prisión preventiva para Torres y otros procesados, así como una resolución de la Sala de Apelaciones.

Torres, su primer regidor Jorge Infantas, otros regidores y personas naturales están procesados por un presunto caso de corrupción ocurrido durante el último mandato de Torres como alcalde de la provincia de Tacna.