Largas colas se registran en Reniec de Miraflores

Colas bordean la manzana continua. Ciudadanos llevan más de dos horas a la espera de atención.

Ciudadanos tienen que esperar más de dos horas para ser atendidos. Foto: Mabel Alva, La República
Ciudadanos tienen que esperar más de dos horas para ser atendidos. Foto: Mabel Alva, La República

Realizar trámites para obtener el duplicado o renovación del documento de identidad se ha vuelto una odisea para decenas de ciudadanos que acuden a la sede de la Reniec en Miraflores.

Un recorrido de La República reveló que el tiempo de espera supera las dos horas. La demora se debería a la falta de más oficinas en la zona sur de Lima, motivo por el que ciento de ciudadanos de distritos como Barranco, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, entre otros, acuden a esta sede miraflorina para realizar su trámite.

Según indicaron, esta oficina es la única que cubre la demanda de todo Lima Sur, tras el cierre de la oficina de Surco el pasado 30 de abril.

Los trámites que más demoran son la renovación y duplicado de DNI. Esto a poco más de un mes para el cierre del padrón electoral, el próximo 14 de octubre.

La demanda ha generado un flujo mayor de personas, de todas las edades, quienes lamentan la demora en el servicio y esperan que puedan mejorar su atención.

