Cientos de ciudadanos son impedidos por la Policía Nacional del Perú de ingresar al Centro de Lima en horas previas al mensaje de la nación que dará la presidenta Dina Boluarte Zegarra, en un contexto de paros programados a nivel nacional. Trabajadores y visitantes han sido formados en largas colas en la Vía de Evitamiento para ser interrogados por los efectivos policiales antes de acceder al centro histórico.

La PNP se encuentra solicitando el DNI físico y una acreditación que coincida con el lugar de trabajo de los peatones que deseen ingresar a las avenidas Abancay y Tacna. "La presidenta ha dado la orden que no se puede pasar. La señora no hace nada por el Perú, ¿por qué no se va a su casa?, declaró un transeúnte a Latina, que manifestó estar esperando dos horas para acceder por las vías públicas.

Mensajes para Dina Boluarte: "No me representa"

Distintos peatones se mostraron incómodos tras verse forzados por las autoridades a formar largas colas. Asimismo, expresaron su rechazo a la mandataria. El mensaje que se repite en distintos ciudadanos es la nula aprobación de la que goza la actual investigada por el caso de las cirugías estéticas.

"He visto gobiernos horribles, pero esta es la peor porquería que tenemos (...) A mí como mujer no me representa", señaló otra de las afectadas por el cierre de calles.

PUEDES VER: Intensa aglomeración de personas bloquea puente Rayito de Sol en vísperas de Fiestas Patrias en Lima

En esa línea, con flores en mano, algunos devotos son impedidos de acceder a las iglesias. Muchos ciudadanos aprovechan Fiestas Patrias para acudir a misas programadas para hoy 28 de julio. Sentencian que sería la primera vez que observan este tipo de restricciones.

"El respeto se gana. No me siento representando en lo absoluto. Yo pensé que había un artista. Es para lo único que uno hace cola, no para ingresar a una avenida que tiene libre tránsito", aclaró otro ciudadano.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.