Conoce todos los objetos prohibidos en el examen de admisión San Marcos 2026-I actualizado hasta septiembre de 2025, vía OCA

El examen de admisión San Marcos 2026-I estaba programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció medidas de seguridad para evitar plagios, el uso de dispositivos electrónicos, la suplantación de identidad y otros incidentes durante la jornada. A través de su Oficina Central de Admisión (OCA), también se detallaron los objetos prohibidos y qué vestimenta no deben usar los postulantes el día de la prueba.

Es importante mencionar, tras la toma de la universidad por parte de estudiantes de la UNMSM, el 10 de septiembre, las autoridades de la casa de estudios decidieron suspender el examen de admisión hasta nuevo aviso.

El día del examen, que en esta edición ofrece 2.771 vacantes, estará prohibido ingresar los siguientes elementos para evitar intentos de plagio o comunicación con el exterior:

Celulares

Radios

Audífonos

MP3

MP4

USB

Microcámaras

Cualquier dispositivo de transmisión de datos

Lápices

Borradores

Tajadores

Libros

Cuadernos

Hojas

Separatas

Revistas

Mochilas

Carteras

Billeteras

Alimentos

Bebidas

Atomizadores

Llaveros

Servilletas

¿Cuál es la vestimenta permitida para el examen de admisión San Marcos 2026-I?

La UNMSM recomendó a los postulantes asistir al examen de admisión con vestimenta sencilla. Entre las sugerencias figuran polos, chompas sin capucha y pantalones de tela, algodón o franela, siempre que no tengan broches ni adornos metálicos. En cuanto al calzado, se precisó que deben usarse zapatos o zapatillas simples, sin hebillas ni aplicaciones metálicas.

En lo referido a la presentación personal, los aspirantes con cabello largo deberán llevarlo suelto, sin colets ni ganchos. Además, no se permitirá el ingreso con aretes ni accesorios, medidas que forman parte del protocolo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la prueba.