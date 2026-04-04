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¡Universitario forzó el extra game! Las Pumas vencieron 3-0 a San Martín y sueñan con la final de la Liga de Vóley

Las dirigidas por Francisco Hervás mostraron un gran nivel para imponerse en semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley. El duelo que definirá al finalista se disputará la próxima semana.

Universitario

Universitario

3
0

San Martín

Universitario venció por primera vez a San Martín en la temporada. Foto: Universitario
Universitario venció por primera vez a San Martín en la temporada. Foto: Universitario

MOMENTOS DESTACADOS

21:03
¡Tendremos extra game!

Universitario ganó el tercer set 25-16 y, por ende, forzó el extra game para definir al finalista.

20:36
El segundo set es de las cremas

Universitario derrotó 25-17 a San Martín y está a un set de lograr el extra game.

20:03
Universitario gana el primer set

Las cremas se imponen 25-22 ante San Martín en el primer parcial.

Universitario de Deportes sigue soñando con el primer título de su historia. Las Pumas mostraron una mejor versión y derrotaron 3-0 a la Universidad San Martín por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley. De esta manera, ambos equipos jugarán un extra game el miércoles 8 de abril para definir al segundo finalista.

Universitario vs San Martín EN VIVO: resultado

Equipo1er set2do set3er setMarcador
Universitario2525253
San Martín2217160

Universitario vs San Martín EN VIVO

21:03
4/4/2026

¡Tendremos extra game!

Universitario ganó el tercer set 25-16 y, por ende, forzó el extra game para definir al finalista.

20:56
4/4/2026

Superioridad de Universitario

El equipo de Hervás pasa por encima a San Martín con un contundente 20-8.

20:50
4/4/2026

San Martín no logra reaccionar

Las santas pierden por casi 10 puntos. El marcador va 13-4 a favor de las cremas.

20:45
4/4/2026

Importante ventaja de la U

Las Pumas arrancan el parcial con un 7-2 sobre las santas.

20:40
4/4/2026

En marcha el tercer parcial

Universitario necesita ganar este set para forzar un extra game en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley.

20:36
4/4/2026

El segundo set es de las cremas

Universitario derrotó 25-17 a San Martín y está a un set de lograr el extra game.

20:34
4/4/2026

5 puntos de ventaja para la U

Las cremas ganan 22-17 y se encaminan a ganar el segundo set.

20:31
4/4/2026

Universitario llega al punto 20

El equipo de Hervás saca 4 puntos de ventaja en el segundo parcial.

20:26
4/4/2026

No regalan nada en el set

Las Pumas se imponen 16-15 en un set muy ajustado.

20:15
4/4/2026

Universitario sigue arriba en el set

Las cremas ganan 9-8 en un parcial muy ajustado.

20:07
4/4/2026

En marcha el segundo set

San Martín buscará recuperarse ante las cremas en el segundo parcial.

20:03
4/4/2026

Universitario gana el primer set

Las cremas se imponen 25-22 ante San Martín en el primer parcial.

19:55
4/4/2026

San Martín toma ventaja

Las dirigidas por Guilherme Schmitz alcanzan los 20 puntos y le sacan 2 de diferencia a Universitario.

19:46
4/4/2026

San Martín lo iguala

Las santas recortaron un ventaja de 3 puntos y se ponen 11-11.

19:40
4/4/2026

Muy parejo el set

Universitario y San Martín pelean todos los puntos. Igualan en 6.

19:34
4/4/2026

¡Arranca la semifinal!

Universitario va por un triunfo ante San Martín para forzar el extra game.

19:28
4/4/2026

Fernanda Tomé llega sentida

La receptora de la Universidad San Martín presenta una lesión en los dedos. La brasileña cuenta con un vendaje especial para jugar esta semifinal.

19:09
4/4/2026

Las jugadoras entran al campo

Las voleibolistas de Universitario y San Martín realizan los trabajos precompetitivos antes de jugar la segunda semifinal.

19:05
4/4/2026

Termina el partido del sétimo lugar

Circolo venció 3-1 a Deportivo Soan y se quedó con el sétimo lugar de la Liga Peruana de Vóley. En breves minutos empezará el U vs San Martín.

18:20
4/4/2026

Horario del Universitario vs San Martín

La vuelta entre Universitario y San Martín empezará alrdedor de las 7.00 p. m., apenas culmine el duelo entre Circolo y Soan por al sétimo lugar.

17:55
4/4/2026

San Martín no quiere llegar al extra game

Paola Rivera, armadora del elenco santo, se pronunció luego del primer triunfo e indicó que todavía no ganan la serie; sin embargo, sostuvo que la intención del equipo es "cerrar la llave en dos partidos". Foto: Instagram/USMP Vóley.

17:15
4/4/2026

San Martín quiere volver a una final

La última final que disputó la Universidad San Martín fue en la temporada 2023-24. En aquella ocasión, las santas cayeron 1-3 ante Alianza Lima.

16:19
4/4/2026

¿Qué necesita Universitario para clasificar a la final?

Las dirigidas por Francisco Hervás tienen la obligación de ganar hoy para forzar un extra game. De darse este escenario, las cremas necesitan volver a vencer a las santas para jugar la final de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario

15:23
4/4/2026

Universitario vs San Martín: últimos partidos

San Martín ganó los últimos 5 partidos que jugó ante Universitario.

- San Martín 3-0 Universitario | 29.03.26
- Universitario 0-3 San Martín | 7.03.26
- San Martín 3-2 Universitario | 15.11.25
- Universitario 2-3 San Martín | 24.05.25
- Universitario 0-3 San Martín | 17.05.25.

14:05
4/4/2026

¿Cómo quedó la ida entre Universitario y San Martín?

El primer partido de semifinales culiminó con un contundente 3-0 (25-21, 25-22 y 25-23) a favor de las santas. Foto: Liga Peruana de Vóley

12:29
4/4/2026

¿Dónde ver Universitario vs San Martín?

La transmisión de los duelos de semifinales, así como los playoffs del certamen, estarán a cargo de Latina en su multiplataforma (TV, web y app).

12:19
4/4/2026

¿A qué hora juegan Universitario vs San Martín?

El duelo entre la 'U' y San Martín se juega este sábado 4 de abril a las 7.00 p. m. (hora peruana).

12:15
4/4/2026

¡Bienvenidos!

Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Hoy se juega el partido de vuelta entre Universitario vs San Martín por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley.

Luego de caer 3-0 en la ida, las dirigidas por Francisco Hervás necesitan ganar sí o sí para forzar un extra game y seguir con la ilusión de obtener el primer título de su historia. Por su parte, el equipo de Guilherme Schmitz desea disputar una final después de 2 años.

PUEDES VER: Gremio no quiere perder a Erick Noriega: el millonario precio que le puso tras interés de clubes europeos

lr.pe

¿A qué hora ver Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

El duelo entre la U y la USMP será el más atractivo de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Para que no te pierdas este decisivo cotejo, La República Deportes te brinda los horarios confirmados para que puedas disfrutar el juego desde diferentes zonas.

  • Perú: 7.00 p. m.
  • Colombia: 7.00 p. m.
  • Ecuador: 7.00 p. m.
  • Argentina: 9.00 p. m.
  • Brasil: 9.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (domingo 5)

¿Dónde ver Universitario vs San Martín vóley?

La transmisión de los duelos de semifinales, así como los playoffs del certamen, estarán a cargo de Latina en su multiplataforma (TV, web y app). Además, podrás ver los partidos gratis por internet en la página oficial de la Federación Peruana de Vóley o en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Historial reciente de Universitario vs San Martín

Así quedaron los cinco últimos partidos entre Universitario y San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

  • San Martín 3-0 Universitario | 29.03.26
  • Universitario 0-3 San Martín | 7.03.26
  • San Martín 3-2 Universitario | 15.11.25
  • Universitario 2-3 San Martín | 24.05.25
  • Universitario 0-3 San Martín | 17.05.25.

PUEDES VER: Padre de Renato Tapia y su dura crítica tras resultados de Perú en amistosos: "La selección no es un mérito a la juventud"

lr.pe

Semifinales de la Liga Peruana de Vóley

  • San Martín vs Universitario | Sábado 4 de abril | 7.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Géminis | Domingo 5 de abril | 5.00 p. m.
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