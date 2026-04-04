¡Universitario forzó el extra game! Las Pumas vencieron 3-0 a San Martín y sueñan con la final de la Liga de Vóley

Las cremas se imponen 25-22 ante San Martín en el primer parcial.

Universitario derrotó 25-17 a San Martín y está a un set de lograr el extra game.

Universitario ganó el tercer set 25-16 y, por ende, forzó el extra game para definir al finalista.

Universitario venció por primera vez a San Martín en la temporada. Foto: Universitario

Universitario venció por primera vez a San Martín en la temporada. Foto: Universitario

Universitario de Deportes sigue soñando con el primer título de su historia. Las Pumas mostraron una mejor versión y derrotaron 3-0 a la Universidad San Martín por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley. De esta manera, ambos equipos jugarán un extra game el miércoles 8 de abril para definir al segundo finalista.

Universitario vs San Martín EN VIVO: resultado

Equipo 1er set 2do set 3er set Marcador Universitario 25 25 25 3 San Martín 22 17 16 0

Universitario vs San Martín EN VIVO 21:03 ¡Tendremos extra game! Universitario ganó el tercer set 25-16 y, por ende, forzó el extra game para definir al finalista. 20:56 Superioridad de Universitario El equipo de Hervás pasa por encima a San Martín con un contundente 20-8. 20:50 San Martín no logra reaccionar Las santas pierden por casi 10 puntos. El marcador va 13-4 a favor de las cremas. 20:45 Importante ventaja de la U Las Pumas arrancan el parcial con un 7-2 sobre las santas. 20:40 En marcha el tercer parcial Universitario necesita ganar este set para forzar un extra game en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. 20:36 El segundo set es de las cremas Universitario derrotó 25-17 a San Martín y está a un set de lograr el extra game. 20:34 5 puntos de ventaja para la U Las cremas ganan 22-17 y se encaminan a ganar el segundo set. 20:31 Universitario llega al punto 20 El equipo de Hervás saca 4 puntos de ventaja en el segundo parcial. 20:26 No regalan nada en el set Las Pumas se imponen 16-15 en un set muy ajustado. 20:15 Universitario sigue arriba en el set Las cremas ganan 9-8 en un parcial muy ajustado. 20:07 En marcha el segundo set San Martín buscará recuperarse ante las cremas en el segundo parcial. 20:03 Universitario gana el primer set Las cremas se imponen 25-22 ante San Martín en el primer parcial. 19:55 San Martín toma ventaja Las dirigidas por Guilherme Schmitz alcanzan los 20 puntos y le sacan 2 de diferencia a Universitario. 19:46 San Martín lo iguala Las santas recortaron un ventaja de 3 puntos y se ponen 11-11. 19:40 Muy parejo el set Universitario y San Martín pelean todos los puntos. Igualan en 6. 19:34 ¡Arranca la semifinal! Universitario va por un triunfo ante San Martín para forzar el extra game. 19:28 Fernanda Tomé llega sentida La receptora de la Universidad San Martín presenta una lesión en los dedos. La brasileña cuenta con un vendaje especial para jugar esta semifinal. 19:09 Las jugadoras entran al campo Las voleibolistas de Universitario y San Martín realizan los trabajos precompetitivos antes de jugar la segunda semifinal. 19:05 Termina el partido del sétimo lugar Circolo venció 3-1 a Deportivo Soan y se quedó con el sétimo lugar de la Liga Peruana de Vóley. En breves minutos empezará el U vs San Martín. 18:20 Horario del Universitario vs San Martín La vuelta entre Universitario y San Martín empezará alrdedor de las 7.00 p. m., apenas culmine el duelo entre Circolo y Soan por al sétimo lugar. 17:55 San Martín no quiere llegar al extra game Paola Rivera, armadora del elenco santo, se pronunció luego del primer triunfo e indicó que todavía no ganan la serie; sin embargo, sostuvo que la intención del equipo es "cerrar la llave en dos partidos". Foto: Instagram/USMP Vóley. 17:15 San Martín quiere volver a una final La última final que disputó la Universidad San Martín fue en la temporada 2023-24. En aquella ocasión, las santas cayeron 1-3 ante Alianza Lima. 16:19 ¿Qué necesita Universitario para clasificar a la final? Las dirigidas por Francisco Hervás tienen la obligación de ganar hoy para forzar un extra game. De darse este escenario, las cremas necesitan volver a vencer a las santas para jugar la final de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario 15:23 Universitario vs San Martín: últimos partidos San Martín ganó los últimos 5 partidos que jugó ante Universitario. - San Martín 3-0 Universitario | 29.03.26

- Universitario 0-3 San Martín | 7.03.26

- San Martín 3-2 Universitario | 15.11.25

- Universitario 2-3 San Martín | 24.05.25

- Universitario 0-3 San Martín | 17.05.25. 14:05 ¿Cómo quedó la ida entre Universitario y San Martín? El primer partido de semifinales culiminó con un contundente 3-0 (25-21, 25-22 y 25-23) a favor de las santas. Foto: Liga Peruana de Vóley 12:29 ¿Dónde ver Universitario vs San Martín? La transmisión de los duelos de semifinales, así como los playoffs del certamen, estarán a cargo de Latina en su multiplataforma (TV, web y app). 12:19 ¿A qué hora juegan Universitario vs San Martín? El duelo entre la 'U' y San Martín se juega este sábado 4 de abril a las 7.00 p. m. (hora peruana). 12:15 ¡Bienvenidos! Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Hoy se juega el partido de vuelta entre Universitario vs San Martín por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley.

Luego de caer 3-0 en la ida, las dirigidas por Francisco Hervás necesitan ganar sí o sí para forzar un extra game y seguir con la ilusión de obtener el primer título de su historia. Por su parte, el equipo de Guilherme Schmitz desea disputar una final después de 2 años.

¿A qué hora ver Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

El duelo entre la U y la USMP será el más atractivo de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Para que no te pierdas este decisivo cotejo, La República Deportes te brinda los horarios confirmados para que puedas disfrutar el juego desde diferentes zonas.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (domingo 5)

¿Dónde ver Universitario vs San Martín vóley?

La transmisión de los duelos de semifinales, así como los playoffs del certamen, estarán a cargo de Latina en su multiplataforma (TV, web y app). Además, podrás ver los partidos gratis por internet en la página oficial de la Federación Peruana de Vóley o en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Historial reciente de Universitario vs San Martín

Así quedaron los cinco últimos partidos entre Universitario y San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

San Martín 3-0 Universitario | 29.03.26

Universitario 0-3 San Martín | 7.03.26

San Martín 3-2 Universitario | 15.11.25

Universitario 2-3 San Martín | 24.05.25

Universitario 0-3 San Martín | 17.05.25.

Semifinales de la Liga Peruana de Vóley