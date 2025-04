Hermano de chofer asesinado en SMP exige justicia: "Que sea el último peruano asesinado"

El hermano de Paul López, chofer asesinado en San Martín de Porres por sicarios, exige justicia y solicita que las autoridades actúen rápido para atrapar a los culpables del trágico suceso. "Que sea el último peruano asesinado", expresó a La República. El fallecido era conductor de la 'S', transporte público de la empresa 'Acuarius'.

López fue asesinado en el cruce de las avenidas Canta Callao y Alisos, en el distrito de San Martín de Porres, en Lima, Perú, mientras iniciaba su jornada laboral. Esta lamentable pérdida ha generado preocupación entre los transportistas de la zona, quienes exigen mayor seguridad y acciones concretas por parte de las autoridades para combatir las extorsiones y garantizar su integridad mientras desempeñan su labor diaria.

Hermano de la víctima exige justicia a autoridades a través de emotivo mensaje

El asesinato de Paul López ha dejado a su familia devastada. Su hermano, en un emotivo llamado a la justicia, expresó: “Espero que mi hermano sea el último peruano asesinado por estos delincuentes. Solo pido esto, nada más”, dijo. La inseguridad en la zona ha alcanzado niveles alarmantes, y la comunidad de transportistas se siente cada vez más vulnerable ante la amenaza de la extorsión.

En otro momento, el hermano de Paul López se refirió a la grave situación de delincuencia en el país. “Es triste y lamentable que le haya pasado esto a mi hermano. Es increíble llegar a esta situación. Estamos en una inseguridad total”, señaló.

No sabían que estaba siendo extorsionado

Al ser consultado sobre si sabía que su hermano era extorsionado, el hermano del conductor asesinado precisó que no tenían conocimiento de la situación: “Nosotros no sabíamos que lo habían extorsionado, me llaman a las 6 de la mañana y me cuentan que han matado a mi hermano”, subrayó.

“Deja una familia destrozada. Trabajaba 4 años en esta ruta, antes en otra empresa que tenía la ruta de Ventanilla-Chorrillos. Ha trabajado allí durante mucho tiempo”, añadió su hermano, quien también mencionó que Paul no tenía problemas con nadie y que siempre se dedicó a cuidar de sus hijas.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

