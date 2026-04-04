Precio del dólar hoy, sábado 4 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Tipo de cambio del dólar en Perú hoy: mercado paralelo y bancos actualizados | Foto: composición LR
¿Cuál es el precio del dólar este 4 de abril, 4 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,455 la compra y S/3,467 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este 4 de abril?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600