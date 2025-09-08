Ocho Sur impulsa la conectividad digital en la comunidad Kokama

En una sociedad cada vez más globalizada, contar con un sistema de internet es fundamental para la comunicación. No solo se trata de estar más conectados, sino también acercarse a mejores condiciones de educación, empleo y servicios. Sin embargo, para muchas comunidades alejadas del centro de la ciudad, acceder a este servicio tan solo era un sueño.

En este contexto, el apoyo de grupos empresariales como Ocho Sur ha marcado la diferencia. En línea con su política de Responsabilidad Social, la empresa dedicada a la producción sostenible de palma aceitera brindó soluciones tecnológicas que hoy llegan a quienes más lo necesitan.

Sistema de Internet satelital para la comunidad Kokama

La comunidad nativa Kokama Unida Ecológica de Curimaná recibió la instalación de un sistema de internet satelital Starlink. Esta tecnología utiliza satélites en órbita terrestre baja, creando una red global capaz de llegar a cualquier parte del mundo. Además, funciona con energía renovable gracias a paneles solares y un sistema fotovoltaico.

“Starlink es una tecnología innovadora que ofrece una solución de conectividad a internet de alta velocidad y baja latencia, especialmente útil en áreas con poca o nula cobertura tradicional. El servicio será gratuito las 24 horas para la población, pues el costo lo cubre la empresa”, señaló Ulises Saldaña, gerente de Relaciones Comunitarias de Ocho Sur, encargado de hacer entrega de la donación.

Apoyo tecnológico y sus beneficios

Con este sistema, la comunidad Kokama podrá conectarse con el mundo, acceder a programas de educación a distancia, capacitaciones, empleo y servicios de telemedicina, entre otros beneficios.

Jefa de la comunidad nativa pudo comunicarse con su hija que se encuentra en el extranjero. Fuente: Difusión.

“Este es un acto histórico porque con el apoyo de Ocho Sur, empresa privada vecina que siempre colabora con nuestra población, hemos terminado nuestra casa comunal y, además, contamos ahora con la moderna comunicación del sistema de internet, para beneficio de nuestra población”, señaló Amelia Pacaya Ricopa, jefa de la comunidad nativa Kokama.

La donación incluyó además un Smart TV y el sistema fotovoltaico, ambos instalados en el nuevo local comunal, espacio que servirá como punto de encuentro y acceso digital para toda la población.

A través de esta iniciativa, Ocho Sur reafirma su compromiso con el desarrollo de las comunidades, impulsando la reducción de la brecha digital abriendo nuevas oportunidades de educación, salud y comunicación.

