HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha
Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      
Sociedad

Ocho Sur impulsa la conectividad digital en la comunidad Kokama

Con la instalación de internet satelital, Ocho Sur fortalece la inclusión digital de la comunidad Kokama y amplía sus oportunidades educativas y laborales.

En la comunidad de Kokama, ahora el futuro luce más prometedor. Fuente: Difusión.
En la comunidad de Kokama, ahora el futuro luce más prometedor. Fuente: Difusión.

En una sociedad cada vez más globalizada, contar con un sistema de internet es fundamental para la comunicación. No solo se trata de estar más conectados, sino también acercarse a mejores condiciones de educación, empleo y servicios. Sin embargo, para muchas comunidades alejadas del centro de la ciudad, acceder a este servicio tan solo era un sueño.

En este contexto, el apoyo de grupos empresariales como Ocho Sur ha marcado la diferencia. En línea con su política de Responsabilidad Social, la empresa dedicada a la producción sostenible de palma aceitera brindó soluciones tecnológicas que hoy llegan a quienes más lo necesitan.

Sistema de Internet satelital para la comunidad Kokama

La comunidad nativa Kokama Unida Ecológica de Curimaná recibió la instalación de un sistema de internet satelital Starlink. Esta tecnología utiliza satélites en órbita terrestre baja, creando una red global capaz de llegar a cualquier parte del mundo. Además, funciona con energía renovable gracias a paneles solares y un sistema fotovoltaico.

“Starlink es una tecnología innovadora que ofrece una solución de conectividad a internet de alta velocidad y baja latencia, especialmente útil en áreas con poca o nula cobertura tradicional. El servicio será gratuito las 24 horas para la población, pues el costo lo cubre la empresa”, señaló Ulises Saldaña, gerente de Relaciones Comunitarias de Ocho Sur, encargado de hacer entrega de la donación.

Apoyo tecnológico y sus beneficios

Con este sistema, la comunidad Kokama podrá conectarse con el mundo, acceder a programas de educación a distancia, capacitaciones, empleo y servicios de telemedicina, entre otros beneficios.

<em>Jefa de la comunidad nativa pudo comunicarse con su hija que se encuentra en el extranjero. Fuente: Difusión.</em>

Jefa de la comunidad nativa pudo comunicarse con su hija que se encuentra en el extranjero. Fuente: Difusión.

“Este es un acto histórico porque con el apoyo de Ocho Sur, empresa privada vecina que siempre colabora con nuestra población, hemos terminado nuestra casa comunal y, además, contamos ahora con la moderna comunicación del sistema de internet, para beneficio de nuestra población”, señaló Amelia Pacaya Ricopa, jefa de la comunidad nativa Kokama.

La donación incluyó además un Smart TV y el sistema fotovoltaico, ambos instalados en el nuevo local comunal, espacio que servirá como punto de encuentro y acceso digital para toda la población.

A través de esta iniciativa, Ocho Sur reafirma su compromiso con el desarrollo de las comunidades, impulsando la reducción de la brecha digital abriendo nuevas oportunidades de educación, salud y comunicación.

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas
Tech Mood: el nuevo programa de streaming que vuelve simple la tecnología para todo el público peruano

Tech Mood: el nuevo programa de streaming que vuelve simple la tecnología para todo el público peruano

LEER MÁS
WhatsApp Web en 2025: atajos y trucos para sacarle el máximo provecho

WhatsApp Web en 2025: atajos y trucos para sacarle el máximo provecho

LEER MÁS
Descubre 5 formas prácticas de aprovechar NotebookLM, la inteligencia artificial de Google que potencia tu productividad

Descubre 5 formas prácticas de aprovechar NotebookLM, la inteligencia artificial de Google que potencia tu productividad

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka domingo 7 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka domingo 7 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

LEER MÁS
MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS
Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Alianza Lima vs U. de Chile se jugará en insólito estadio: confirman nueva sede para definir serie de cuartos de final de Copa Sudamericana

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 8 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

El 9 de septiembre es día no laborable solo en esta ciudad peruana: ¿qué trabajadores podrán aprovechar en descansar?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota