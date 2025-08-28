HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Tech Mood: el nuevo programa de streaming que vuelve simple la tecnología para todo el público peruano

Un nuevo canal de streaming en Perú, transmitido a través de YouTube en el canal 'Otro Mood', busca convertir la tecnología en un tema sencillo y accesible para quienes no son expertos.

Tech Mood: el nuevo programa de tecnología en streaming
Tech Mood: el nuevo programa de tecnología en streaming | Foto: LR+

El streaming peruano está en auge y, con ello, llega 'Tech Mood', un nuevo programa que formará parte del canal 'Otro Mood'. Se trata de una propuesta pensada para quienes quieren entender la tecnología sin complicaciones. Con la conducción de Martín Reyes y Leonel Delgado, este espacio apuesta por un estilo cercano y sin tecnicismos, donde los gadgets, las apps y la innovación se conectan con la vida diaria. Todos los martes y jueves, de 3:00 a 4:30 p. m., la audiencia podrá disfrutar de reseñas, recomendaciones prácticas y debates con buena vibra, ideales para quienes buscan tecnología útil y accesible.

Otro Mood: el nuevo canal de streaming peruano que estrena 4 programas a partir del 1 de septiembre

lr.pe

¿Quiénes serán los presentadores de Tech Mood?

'Tech Mood' llega para hablar de gadgets accesibles, apps funcionales, inteligencia artificial práctica, cultura geek y videojuegos, todo desde una mirada cercana y sin tecnicismos. El programa tiene como voces principales a Leonardo Delgado y Martín Reyes.

  • Leonardo Delgado: creador de contenido con un estilo fresco y práctico para explicar tecnología con más de 1.8 millones de seguidores en TikTok y 100 mil en YouTube
  • Martín Reyes: periodista especializado en tecnología de La República y editor de Datec GLR que aportara rigor informativo con un tono claro y desenfadado, llevando la innovación y la digitalización a la experiencia cotidiana del usuario.
