El streaming peruano está en auge y, con ello, llega 'Tech Mood', un nuevo programa que formará parte del canal 'Otro Mood'. Se trata de una propuesta pensada para quienes quieren entender la tecnología sin complicaciones. Con la conducción de Martín Reyes y Leonel Delgado, este espacio apuesta por un estilo cercano y sin tecnicismos, donde los gadgets, las apps y la innovación se conectan con la vida diaria. Todos los martes y jueves, de 3:00 a 4:30 p. m., la audiencia podrá disfrutar de reseñas, recomendaciones prácticas y debates con buena vibra, ideales para quienes buscan tecnología útil y accesible.

¿Quiénes serán los presentadores de Tech Mood?

'Tech Mood' llega para hablar de gadgets accesibles, apps funcionales, inteligencia artificial práctica, cultura geek y videojuegos, todo desde una mirada cercana y sin tecnicismos. El programa tiene como voces principales a Leonardo Delgado y Martín Reyes.