Descubre 5 formas prácticas de aprovechar NotebookLM, la inteligencia artificial de Google que potencia tu productividad

NotebookLM, un asistente de Google, es de gran ayuda para los usuarios en más de 50 archivos. Además, propone diversas ideas y soluciones creativas.

Estas funciones ayudan a mejorar la productividad.
Estas funciones ayudan a mejorar la productividad. | Foto: Computer Hoy

El avance de la inteligencia artificial en internet sigue evolucionando, y por eso, NotebookLM, la inteligencia artificial de Google, te permite aprovecharla al máximo para desarrollar tareas, mejorar archivos y aumentar la productividad, entre otros beneficios. Ya no se trata solo de un asistente virtual, sino de una herramienta con funciones similares a las de un profesor virtual.

Este asistente virtual puede convertir archivos como PDF, Google Docs, presentaciones, enlaces web e incluso videos de YouTube, entre otros. Puede ser de gran ayuda para estudiantes, investigadores y profesionales, facilitando la realización de trabajos. Existen cinco formas clave de aprovecharlo al máximo.

PUEDES VER: China sumerge centros de datos en el océano para potenciar la Inteligencia Artificial, según reporte

lr.pe

Cinco formas de aprovechar al máximo NotebookLM

Este asistente virtual facilita organizar la información dispersa y, además, realiza diversas funciones que le asignas mientras llevas a cabo otras actividades. Por eso, las formas de aprovecharlo son las siguientes:

  • Priorizar los documentos: NotebookLM solo permite 50 archivos, por lo que se recomienda seleccionar los archivos clave para obtener una buena respuesta.
  • Verificación de resultados: Muchas veces, las personas entregan información y el asistente virtual la procesa. Sin embargo, este no reemplaza la intervención humana.
  • Integra tus herramientas de trabajo: Para que esta inteligencia artificial pueda entregar tus horarios y cronograma, lo que permite tener un horario más organizado y productivo.
  • Funciones creativas: Se busca combinar y explorar las diversas funciones del NotebookLM, tales como la generación de audios, la organización automática de contenidos y el apoyo en sesiones de brainstorming, entre otras.
  • Resúmenes de textos: Una de las funciones menos conocidas es la capacidad de traducir podcasts, audios y otros formatos a texto, permitiendo escuchar el contenido mientras realizas otras actividades.

PUEDES VER: Deepfakes en campaña: una amenaza que podría influir en los peruanos en las próximas elecciones presidenciales del 2026

lr.pe

La otra herramienta: Gemini IA de Google

Por otra parte, Google cuenta con Gemini IA, una herramienta diseñada para generar textos, analizar información, resumir documentos, traducir idiomas, entre otras funciones importantes para los usuarios.

Solo puedes acceder a esta inteligencia artificial a través de tu cuenta de Google. Esta puede transformar los archivos que desees, ya que es capaz de analizar y modificar tu texto.

