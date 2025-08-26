WhatsApp Web en 2025: atajos y trucos para sacarle el máximo provecho

La versión Web se convirtió en una herramienta completa que permite ahorrar tiempo. Foto: Composición LR

La versión Web se convirtió en una herramienta completa que permite ahorrar tiempo. Foto: Composición LR

WhatsApp Web dejó de ser solo una extensión del teléfono para convertirse en una herramienta completa que permite ahorrar tiempo y gestionar conversaciones con mayor eficiencia.

Desde atajos de teclado hasta funciones ocultas, hay recursos que facilitan la comunicación y la organización diaria, mejorando la experiencia tanto en entornos laborales como personales.

En la aplicación de escritorio hay atajos específicos. Foto: Composición LR





Atajos de teclado para una navegación rápida

Los atajos son la base para manejar WhatsApp Web sin depender del mouse. Permiten marcar como no leído (Ctrl + Alt + Shift + U), silenciar (Ctrl + Alt + Shift + M), eliminar chats (Ctrl + Alt + Retroceso) o buscar dentro de conversaciones (Ctrl + Alt + Shift + F). También se accede al panel de stickers (Ctrl + Alt + S) o a la opción de crear un nuevo grupo (Ctrl + Alt + Shift + N).

En la aplicación de escritorio, hay atajos específicos: en Windows se cambia entre chats con Ctrl + 1 hasta Ctrl + 9; en Mac, Cmd + G abre el panel de GIFs.

Seis trucos para aprovechar WhatsApp Web al máximo

Más allá de los comandos, hay herramientas que amplían las posibilidades de la plataforma:

Uso multidispositivo: Permite abrir WhatsApp Web en tablets o un segundo móvil activando la vista de escritorio. Creación de stickers personalizados: Es posible convertir cualquier imagen en sticker desde la opción “Sticker” al adjuntar archivos. Lectura sin doble check azul: Se logra desconectando internet antes de abrir el chat y cerrándolo antes de reconectar. Transferencia de archivos entre móvil y PC: Crear un chat para uno mismo sirve como espacio privado de almacenamiento. Envío de fotos en alta calidad: Se debe adjuntar como documento para evitar la compresión automática. Encuestas en grupos: Desde el ícono de adjuntar se pueden lanzar votaciones con preguntas y opciones.

Optimización para una experiencia productiva

Estas herramientas permiten reducir el tiempo en tareas repetitivas y aprovechar mejor la plataforma. Usar atajos, mantener la calidad en imágenes y organizar grupos con encuestas son prácticas que mejoran la comunicación y la productividad diaria.