Un grave accidente vehicular se registró esta tarde en la Av. Los Alisos, exactamente frente al Colegio Roma, en el distrito de San Martín de Porres. Dos tráileres colisionaron de manera frontal, provocando una fuerte alarma entre los vecinos debido al intenso olor a combustible que emanaba de uno de los vehículos, una cisterna de gasolina.

Equipos de bomberos y unidades de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación, evaluar los daños y asegurar la zona, mientras que el tránsito en la avenida se vio parcialmente interrumpido. Hasta el momento, no se reportaron heridos de gravedad, pero el incidente generó preocupación entre los residentes y conductores que transitaban por la vía.