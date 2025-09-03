HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Sociedad

Impactante choque entre dos tráileres en Av. Los Alisos alarma a vecinos de San Martín de Porres por fuerte olor a combustible

Según reportes preliminares, el accidente se produjo frente al Colegio Roma. Al parecer, uno de los vehículos involucrados transportaba gasolina, por lo que unidades de bomberos acudieron rápidamente a atender la emergencia.

Fuerte accidente en San Martín de Porres: dos vehículos colisionan y alertan por olor a combustible
Fuerte accidente en San Martín de Porres: dos vehículos colisionan y alertan por olor a combustible

Un grave accidente vehicular se registró esta tarde en la Av. Los Alisos, exactamente frente al Colegio Roma, en el distrito de San Martín de Porres. Dos tráileres colisionaron de manera frontal, provocando una fuerte alarma entre los vecinos debido al intenso olor a combustible que emanaba de uno de los vehículos, una cisterna de gasolina.

Equipos de bomberos y unidades de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación, evaluar los daños y asegurar la zona, mientras que el tránsito en la avenida se vio parcialmente interrumpido. Hasta el momento, no se reportaron heridos de gravedad, pero el incidente generó preocupación entre los residentes y conductores que transitaban por la vía.

Notas relacionadas
Voraz incendio consume 7 casas en límite de Surco y Barranco: rescatan a hombre de 85 años y familia queda damnificada

Voraz incendio consume 7 casas en límite de Surco y Barranco: rescatan a hombre de 85 años y familia queda damnificada

LEER MÁS
Este año se han registrado 475 incendio forestales, según el Indeci

Este año se han registrado 475 incendio forestales, según el Indeci

LEER MÁS
Incendio forestal cerca de Machu Picchu mantiene activa la alerta en Cusco

Incendio forestal cerca de Machu Picchu mantiene activa la alerta en Cusco

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

LEER MÁS
Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

LEER MÁS
Marino en retiro defiende a mujer tras robo en Los Olivos, pero podría ser procesado por tentativa de homicidio calificado

Marino en retiro defiende a mujer tras robo en Los Olivos, pero podría ser procesado por tentativa de homicidio calificado

LEER MÁS
Niño peruano de 9 años que rifó su bicicleta para ir a Canadá gana concurso de matemáticas: "Mi sueño es ganar la Olimpiada Mundial"

Niño peruano de 9 años que rifó su bicicleta para ir a Canadá gana concurso de matemáticas: "Mi sueño es ganar la Olimpiada Mundial"

LEER MÁS
Temblor en Ica: Sismo de magnitud 4,0 remeció Pisco según IGP

Temblor en Ica: Sismo de magnitud 4,0 remeció Pisco según IGP

LEER MÁS
Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Sociedad

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Peruanos que buscan visa de no inmigrantes deben cumplir nuevo requisito a partir de hoy, 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota