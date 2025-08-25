Fiscalía agiliza carpetas fiscales por casos de violación sexual de menores en Condorcanqui que sigue en aumento

Entre 2010 y 2025, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui ha registrado 585 denuncias por agresión sexual contra escolares. Ante esta situación, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Nieva recién supervisa y agiliza la tramitación de casi 600 carpetas fiscales en la provincia, priorizando los casos de violencia sexual que afectan a niñas, niños y adolescentes.

Las fiscales especializadas de Lima Centro, Zuleika Morey y Ángela Manayay, fueron las encargadas de supervisar y monitorear el trabajo en Condorcanqui y abarcaron los casos provenientes de los distritos de Nieva, Río Santiago y Cenepa donde más se registran estos casos.

PUEDES VER: Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Durante esta actividad, se identificaron que los delitos de mayor frecuencia en la región son la violación sexual y el acoso sexual, con especial preocupación por los casos de agresión sexual que afectan a niñas, niños y adolescentes.

Cabe mencionar que el equipo fiscal que se encarga de estos casos está compuesto por el fiscal provincial Manuel Cieza Sotomayor, la fiscal adjunta Matilde Quispe y tres asistentes fiscales, quienes han estado gestionando las investigaciones desde el inicio de operaciones de la Fiscalía Especializada en abril de este año.

Además, se tiene previsto que el Ministerio Público establezca dos nuevas Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar en Yutupis (Río Santiago) y Huampami (Cenepa), con el propósito de mejorar la atención de denuncias y realizar investigaciones en áreas con alta incidencia de delitos de esta naturaleza.

Aumentan los casos de abuso sexual en Condorcanqui

Lamentablemente, los casos de agresión sexual siguen en aumento; solo hasta abril, la UGEL documentó 10 nuevos casos. En enero se reportaron tres casos, en febrero uno, y en marzo seis.

Las víctimas son, en su mayoría, niñas pequeñas. El grupo más afectado corresponde a las de 11 años, con 118 denuncias; seguido por las de 10 años (94 casos), de 9 años (73), de 8 años (67) y de 7 años (48).

Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, advierte que sigue en aumento las denuncias por abuso sexual contra menores en la región. Asimismo, también alerta sobre el incremento de los casos de VIH en niñas, niños y adolescentes, una consecuencia directa de esta violencia.

Ante esta grave situación, el Consejo de Mujeres Awajún ha decidido viajar hacia las comunidades más afectadas de El Cenepa, Nieva y Río Santiago, con el objetivo de brindar apoyo a las familias, sensibilizar a la población y promover acciones preventivas frente al abuso sexual infantil.

"Los casos no cesan y las que sufren son las menores. ¿Hasta cuándo seguiremos así? Si se afirma que se están tomando acciones, ¿por qué siguen aumentando? Necesitamos justicia para las afectadas", dijo Pioc a La República.