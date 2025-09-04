USCIS deportará a inmigrantes que cometan fraude en solicitudes de Green Card. | Composición LR

USCIS deportará a inmigrantes que cometan fraude en solicitudes de Green Card. | Composición LR

La administración de Donald Trump informó que los agentes especiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrán arrestar y deportar a los extranjeros que cometan fraude migratorio en solicitudes de Green Card.

La medida impactará directamente a los inmigrantes que intenten obtener la residencia permanente de forma ilegal y reforzará la política migratoria que el presidente Trump impulsa desde el 20 de enero de 2025.

El gobierno de Donald Trump quiere evitar el fraude migratorio en solicitudes de Green Card. Por eso, los agentes especiales de USCIS podrán investigar, procesar y deportar a inmigrantes involucrados en este delito.

Según la administración Trump, los oficiales de USCIS tendrán la capacidad de portar armas de fuego, presentar cargos contra inmigrantes que infrinjan las leyes estadounidenses y ejecutar órdenes de cateo.

Foto: composición LR

USCIS advierte que inmigrantes serán condenados por fraude migratorio

Hay más advertencias. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los inmigrantes pueden ser condenados, sentenciados y deportados si cometen fraude migratorio.

El aviso surgió tras el caso de Rambhai Patel. Este inmigrante de la India fue acusado de organizar robos armados simulados para facilitar solicitudes falsas de la Visa U.

Ahora este extranjero cumplirá 20 meses y 8 días en una prisión federal de Nueva York. Además, tendrá que pasar dos años bajo libertad supervisada y devolver los 850.000 dólares obtenidos mediante el esquema fraudulento.