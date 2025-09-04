HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

El Colegio de Arquitectos del Perú advierte que decisión de Dina Boluarte desconoce ordenanza municipal aprobada por unanimidad este año, amparada en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.

Dina Boluarte supervisa el área que será destinada a la construcción del establecimiento penitenciario El Frontón. Foto: ANDINA/Prensa Presidencia
Dina Boluarte supervisa el área que será destinada a la construcción del establecimiento penitenciario El Frontón. Foto: ANDINA/Prensa Presidencia

Tras la aprobación de la construcción del nuevo penal conocido como El Frontón en el Callao, lugar que buscaría albergar a internos de alta peligrosidad, los cuestionamientos alrededor de la medida anunciada por el Gobierno de Dina Boluarte no han cesado.

Esta vez, el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) ha manifestado sus observaciones sobre el proyecto, argumentando que dicha obra iría en contra del Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional, aprobado este año y amparado bajo la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley Nº 31313).

Según aclaran, la iniciativa iría en contra del uso del suelo de las islas El Frontón y San Lorenzo, las cuales tendrían fines ecoturísticos, recreativos y de conservación. "La Presidencia y el Consejo de Ministros han aprobado algo que está contra la ley (...) Esto limitaría no solo el derecho de la ciudadanía a contar con espacios públicos para la recreación, sino también el desarrollo del turismo interno en la zona, el cual, aunque poco explotado, tiene un enorme potencial", denuncia en diálogo con La República Manuel Zubiate Vidal, director del Colegio de Arquitectos.

Decisión de Boluarte en contra de la planificación urbana

En junio del 2025, mediante una sesión extraordinaria del Concejo Municipal del Callao, se aprobó por unanimidad el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao al 2040, un instrumento técnico que buscaría ordenar y establecer un desarrollo urbano enfocado en temas clave como vivienda, movilidad, seguridad, acceso a servicios básicos y uso eficiente del suelo.

Durante el proceso de formulación del plan, por 30 días se llevó a cabo una consulta pública que recogió los aportes de 1,130 vecinos de la región. Sin embargo, la actual decisión de la mandataria desconocería dicha ordenanza municipal N° 018-2025/MPC.

"El Perú se queja sobre la falta de planificación. Bueno, le tenemos que decir que sí hay planificación y amparada por ley. Hay un plan recién aprobado hasta el 2040 y poner un penal ahí impediría la posibilidad del desarrollo recreacional de uso de la isla", añade el especialista.

Asimismo, el arquitecto hace hincapié en el impacto que causaría en la memoria colectiva de los residentes y visitantes de la ciudad. "Construir allí una cárcel de alta peligrosidad afectaría gravemente el significado e imagen de Lima, aspecto altamente valorado en el urbanismo contemporáneo", añade.

Los límites marítimos alrededor de El Frontón

Entre los principales desafíos que busca atender el Plan de Desarrollo Urbano se encuentran la mejora de la conectividad interna del Callao, así como el diseño de estrategias geopolíticas que faciliten su articulación eficiente con el megapuerto de Chancay.

En ese sentido, Manuel Zubiate expresó su preocupación por los límites marítimos que se definirían en torno a la construcción del penal, aprobado también unanimidad en una sesión de emergencia del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).

"La construcción de un penal allí implicaría restricciones de navegación. Estas limitaciones responden a normas internacionales, incluidas en la Convención del Mar, que establecen una zona de seguridad de 500 metros alrededor de las cárceles, lo que afectaría directamente la navegación recreacional y turística en Lima Metropolitana [y el Callao]", enfatiza.

Construcción de penal también amenaza especies en peligro de extinción

Pero el desarrollo urbano no es lo único en riesgo. Muy cerca de la isla El Frontón se encuentra el Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt e Islas como Cavinzas y los Islotes Palomino, áreas naturales protegidas por el Estado bajo la supervisión del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).

En esa línea, Cristel Cordero Maldonado, bióloga marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), advirtió que la construcción de una obra como la promovida por el gobierno de Dina Boluarte podría afectar el tránsito de especies en peligro de extinción.

"Estos islotes son ecosistemas insulares o continentales que presentan zonas de descanso, de producción y de refugio para la fauna silvestre (...) "Considerando que habrá 2000 reclusos (se debe evaluar) los posibles daños de emisiones y aguas residuales en las áreas protegidas, que podrían terminar asimilando alguna bacteria, virus, entre otros, por esta contaminación... considerando los peces que son consumidos por el mismo ser humano", informó en diálogo con este medio.

