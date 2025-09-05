Advierten limitaciones de la ley que impide despido de los trabajadores con cáncer
Asociación de pacientes refiere que la ley podría presentar algunos vacíos en su aplicación, especialmente sobre los trabajadores con contratos temporales, en periodo de prueba o en cargos de confianza. Además, no hay distinción entre las grandes y pequeñas empresas, la carga de sostener al trabajador podría ser insostenible para las mypes.
Como un avance histórico consideró la Asociación de Pacientes y Usuarios de Servicios de Salud del Perú (Esperantra) la aprobación y publicación de la ley que impide el despido de los trabajadores con cáncer en el Perú.
“Representa un paso hacia la no discriminación y la inclusión laboral, en línea con compromisos internacionales de derechos humanos”, señaló Karla Ruiz directora de Esperantra a La República.
Remarcó que mantener el empleo garantiza también la continuidad del acceso a EsSalud, lo cual incide directamente en la oportunidad del tratamiento y la sobrevida”, agregó.
Falta distinguir tamaño de la empresa
Sin embargo, Ruiz advirtió que la ley podría presentar algunos vacíos en su aplicación, especialmente en trabajadores con contratos temporales, en periodo de prueba o en cargos de confianza.
Además falta definir la articulación con programas de protección social, lo que podría dejar a pacientes vulnerables sin un marco de apoyo real.
Otra de las limitaciones es que, no se distingue entre el tamaño y capacidad económica de las empresas. Y es que para grandes empresas o corporaciones con alta rentabilidad y relaciones laborales estables, es razonable exigir que asuman directamente la responsabilidad de mantener al trabajador.
Sin embargo, advirtió que “para las micro y pequeñas empresas (mypes), la carga puede ser insostenible; en estos casos, el Estado debería asumir subsidios o compensaciones que permitan proteger al trabajador sin poner en riesgo la viabilidad del negocio”.
Entre las recomendaciones de Esperantra al Estado están:
• Incluir en la reglamentación criterios diferenciados según tamaño y rentabilidad de la empresa, para equilibrar derechos laborales con sostenibilidad empresarial.
• Crear un fondo estatal de apoyo que subsidie a mypes que mantengan trabajadores diagnosticados con cáncer.
• Garantizar que los trabajadores conozcan sus derechos mediante campañas masivas de información.
• Complementar la norma con programas de reincorporación laboral post-tratamiento y empleo inclusivo, siguiendo ejemplos de Europa y Latinoamérica.
Finalmente, la directora de Esperantra dijo que es clave que la implementación de la norma distinga entre grandes empresas, que deben asumir directamente la responsabilidad de proteger a los trabajadores; y micro y pequeñas empresas, que requieren apoyo del Estado mediante subsidios.
"Solo con este enfoque diferenciado lograremos que la norma sea justa, sostenible y realmente efectiva. El cáncer no debe ser motivo de exclusión laboral, proteger a las personas en esta situación es una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y la sociedad", sostuvo.