Sociedad

Alcalde de La Punta critica que no le consultaron en decisión sobre penal El Frontón: "No hubo ningún diálogo"

El alcalde de La Punta, Ramón Garay, rechazó la construcción del penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, ya que asegura que afectará la seguridad de los vecinos, el impacto ambiental y el desarrollo económico futuro.

Alcalde de La Punta rechaza construcción de penal El Frontón. Foto: LR
Alcalde de La Punta rechaza construcción de penal El Frontón. Foto: LR

El alcalde de La Punta, Ramón Garay, criticó que no fue consultado sobre la construcción del penal El Frontón, en la isla del mismo nombre, y que esta decisión fue anunciada de manera unilateral por el Ejecutivo. Asimismo, advirtió que el proyecto podría afectar la seguridad, el ecosistema marino y el desarrollo económico futuro.

Por ese motivo, el burgomaestre expresó su rotundo rechazo y solicitó una reunión con la presidenta Dina Boluarte para dialogar sobre el tema.

PUEDES VER: Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

lr.pe

Alcalde de La Punta critica exclusión

Garay señaló a La República que no hubo ningún tipo de diálogo con él, por lo que le ha sorprendido el anuncio del ministro de Justicia, quien indicó que ya se tiene aprobada la construcción del penal de máxima seguridad El Frontón. Además, mencionó que el último domingo la presidenta Dina Boluarte llegó al distrito para revisar la zona de la isla.

“Nos sorprende bastante porque no hubo ningún diálogo ni una mesa de trabajo. No nos pidieron nuestra opinión a quienes vivimos desde hace años en el distrito y conocemos bien esta zona. Como vecino y como alcalde, rechazo totalmente la construcción de este penal”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la mandataria no tendría pleno conocimiento del impacto negativo que podría tener esta obra en el distrito, sobre todo en la tranquilidad de los vecinos, la seguridad ciudadana, el medio ambiente y la economía local.

PUEDES VER: Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

lr.pe

Solicita mesa de diálogo con Dina Boluarte

Por ese motivo, el alcalde solicitó de manera urgente una mesa de diálogo con la presidenta Dina Boluarte para abordar este tema. Señaló que, tras conocerse la decisión, muchos vecinos del distrito se han comunicado con la municipalidad a través de llamadas y mensajes para expresar su preocupación, sobre todo en la seguridad.

Garay explicó que la isla El Frontón no cuenta con las condiciones necesarias para la construcción de un penal, ya que carece de servicios básicos como agua, electricidad y desagüe, lo que, según alertó, generaría un impacto ambiental perjudicial tanto para el suelo como para el mar.

“¿Dónde van a botar todos los desmontes, todos los escombros? Le pedimos a la presidenta que nos reciba. Estamos dispuestos a dialogar y buscar otras alternativas. Seguimos firmes en nuestra postura de rechazar totalmente la construcción de este penal”.

Ante este panorama, el alcalde anunció que, junto a los vecinos del distrito, impulsarán una campaña de recolección de firmas con el objetivo de solicitar oficialmente que se retire el proyecto del penal en la isla El Frontón. Precisó que no están en contra de la construcción de centros penitenciarios, pero sí rechazan que se instalen en zonas residenciales, turísticas y con alta sensibilidad ecológica como La Punta.

Como opción, planteó que los recursos destinados a este proyecto sean reubicados en otras regiones como Ica, Ancón o Cajamarca, donde, según indicó, ya existen instalaciones penitenciarias que podrían ser ampliadas y cuentan con condiciones más adecuadas.

