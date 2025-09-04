Estefanía (22), una joven universitaria, inició una relación con Andree Infante León (26) y, tras unos meses de conocerse, comenzaron a convivir en la vivienda familiar de él, un edificio de cuatro pisos en Barranco. Sin embargo, lo que empezó como una relación romántica se convirtió en episodios de violencia, por lo que decidió dejar la casa, momento en que su expareja la agredió y la amenazó con un arma.

Afortunadamente, Estefanía logró escapar y la policía detuvo al agresor por tentativa de feminicidio. No obstante, el hombre podría quedar en libertad luego de determinarse que el arma utilizada era de fogueo. La joven expresó su temor por su seguridad y aseguró que este no fue un hecho aislado: tras comunicarse con otras exparejas de Andree, descubrió que también habían sufrido situaciones similares. Además, el agresor contaría con antecedentes por robo.

Expareja agrede y amenaza con arma a joven en vivienda de Barranco

La relación comenzó en junio de este año, tras conocerse en redes sociales, y poco después empezaron a convivir en la azotea de la vivienda familiar de Andree, luego de que él la convenciera de que quedaba más cerca de sus prácticas preprofesionales. Según Estefanía, los malos tratos se hicieron evidentes después de tres semanas de convivencia. “Las últimas dos semanas de agosto empezamos con las agresiones”, contó a La República. Además, mencionó que su expareja tenía antecedentes de consumo de sustancias y problemas emocionales, pero inicialmente ella decidió apoyarlo.

El conflicto escaló hasta el 30 de agosto, cuando Estefanía decidió terminar la relación y regresar a la casa de su madre. Tras contarle lo sucedido, su madre le aconsejó salir del lugar y, por seguridad, acudió junto a su padrastro a la vivienda de Andree para recoger sus pertenencias. Durante ese momento, Andree rompió su maleta y lanzó sus objetos personales, aumentando la violencia. “Él luego procede a sacar mi maleta, empieza a agarrar mi ropa, la tira por todo el piso y por afuera, por la calle también empezó a aventar toda mi ropa… y me cogió del cuello, fuerte, y me dejó sin aire por un momento”.

En ese instante, Estefanía logró gritar y pedir ayuda. La abuela de Andree, que vivía en el tercer piso, intervino y la protegió, instándola a grabar mientras el agresor sacaba un arma para amenazarla, apuntando incluso a su abuela. Gracias a la intervención de familiares y la comunicación con la policía, Estefanía pudo salir de la vivienda con seguridad.

Acta de denuncia policial. Foto: difusión

Agresor podría salir en libertad y joven teme por su seguridad

La Policía Nacional llegó al lugar y detuvo a Andree Infante León, tras la denuncia por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa, prevista en el Código Penal. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría de Barranco. El médico legista confirmó lesiones recientes en Estefanía, quien además registró las amenazas en videos y audios que entregó a las autoridades.

A pesar de la evidencia, la joven denunció que las autoridades determinaron que, al tratarse de un arma de fogueo, no habría tentativa de feminicidio y su expareja podría salir en libertad. “Solamente es agresión, eso es lo que me explicaron; hoy día es la audiencia y lo van a dejar libre”, señaló.

Ante la situación, le ofrecieron una casa de refugio, la cual rechazó. “Me instalaron un botón de pánico y me dieron un papelito que tenía que presentar en la comisaría del distrito donde voy a vivir para que hagan rondas preventivas”, explicó. Sin embargo, estas medidas solo aplican en su distrito y Estefanía podría recibir únicamente una reparación civil de S/500, mientras su agresor queda en libertad.

La joven también recibió apoyo legal del Estado a través de un abogado del Centro de Servicios de la Mujer y seguimiento psicológico, pero manifestó su temor: “Él sabe dónde vivo, dónde está mi otra casa, sabe dónde trabajo, sabe dónde estudio… me genera temor”. Estefanía exige que se cumplan las medidas de protección y que el caso no quede en una reparación mínima, ya que considera que la agresión que sufrió fue grave.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.