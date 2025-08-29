HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 31 de agosto: los horarios y zonas afectadas, según Ensa

Ensa anunció cortes de luz programados en Lambayeque para el 31 de agosto. Estas interrupciones son necesarias para mantenimiento de redes eléctricas.

Los cortes de luz de Ensa en Lambayeque afectarán múltiples urbanizaciones. Foto: Jazmin Ceras/LR
Los cortes de luz de Ensa en Lambayeque afectarán múltiples urbanizaciones. Foto: Jazmin Ceras/LR

Para este fin de semana, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (Ensa) comunicó a los habitantes de Chiclayo sobre la implementación de cortes de luz en varias áreas de la región de Lambayeque. Estas interrupciones se realizarán con el objetivo de llevar a cabo las labores de mantenimiento y mejorar la infraestructura de las redes eléctricas.

En consecuencia, Ensa recomienda a los usuarios mantenerse informados y atentos a sus canales oficiales mediante redes, pues publicarán detalles actualizados sobre los horarios y las áreas afectadas. También, sugirió a los ciudadanos a tomar medidas preventivas durante la ejecución de los trabajos este 31 de agosto.

PUEDES VER: Impactante accidente en la Panamericana Norte: Triple choque en curva de Vía Evitamiento de Chiclayo deja tres heridos de gravedad

lr.pe

Corte de luz por distritos en Lambayeque

Los usuarios pueden revisar el distrito y la hora de cortes programados por medio de los canales oficiales de Ensa. También, esta información puede consultarse mediante La República.

Corte de luz en Chiclayo: domingo 31 de agosto

Distrito de Chongoyape

  • Horario: de 6 a.m. a 2 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento preventino en SET Carhuaquero (Transformador Ensa) Alimentador CAR-201.
  • Zonas afectadas:
    Centros poblados: Carhuaquero Alto, La Ramada Baja, La Ramada Alta, Cumbil, El cuello, Pampa Grande, San Carlos.
    Caserío: Huanabal, Carniche Alto, Bocatoma, Cerro Blanco, Wadington Alto, Wadington Bajo, Las Colmenas, Zapotal, Paredones, Raca Rumi, Carniche Bajo, Piedra Parada, Juana Rios, Tierras Blancas, Ta- blazos, Boca de Tigre, Pampa Tablazos, San Carlos de Carhuaquero, Tabacal, Jacobita Boris, Overazal, El Porvenir, Cueva Blanca, Tinajo- nes, El Niño.
    Sector Rural: Los Cerrillos, Los Libertadores, Pampa Tablazos, Campo Nuevo, San Martin, Los Algarrobos, La Agonía, Cruce de Ta- blazos, Los Cerrillos, Mal Paso, Las Minas, Majin, Mojonazgo I, Mojo- nazgo II, El Mirador, Palo Blanco, La Caída.
    Anexo: Cuculí, Huaca Blanca.
    Urbanización: Puyen.
    Clientes exclusivos: Junta de Administración de servicio de Sanea- miento, Juana Rios, Municipalidad Distrital de Chongoyape, América Móvil Perú S.A.C, Empresa Agrícola San Juan S.A, Telefónica del Perú S.A.A (Chongoyape), Telefónica del Perú S.A.A (Paredones Bajo), Tele- fónica del Perú S.A.A (Carniche Bajo), Telefónica del Perú S.A.A (Huaca Blanca), Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Cuculí), Rosillo de Villacorta Urbana, Municipalidad Distrital de Chongoyape(Sector los Ficus), Municipalidad Distrital de Llama, La Ramada Bomba de Agua Ramada, Bomba Wadington, Provias(Peaje Cuculí), Pozo de Agua Potable de los Siete Caseríos, Tabacalera Nacio- nal, Agrícola San Juan.

Distritos de Miracosta, Tocmoche, San Juan de Licupis, Incahuasi, Sexy, Catache, Llama

  • Horario: de 6 a.m. a 2 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento preventivo en SET Carhuaquero (Transformador Ensa) Alimentador CAR-202.
  • Zonas afectadas:
    Centros Poblados: Carrizal, El Guayabo, San Antonio, Kallima, Romero, Pagaypuente, Chumbe Aura, Uyurpampa, Ayamachay, Uyshawasi, Canchachala, Atupampa, Huasijac, Sinchiwal, Huar- huar, Lamchipampa, Cruz Loma, Janque, Moyan, Oxapampa, La- quipampa, Huayrul, /Checopon, Timón, Timón de Tayapampa, Mutuy, / Paden, Pacopuquio, Cojín, San Juan de Cojín, / Cunyac, Munana, Picuy, Monte, Radiopampa, Molino Catache/ Chantaco.
    Caserío: Potrerillo, Montecarlo, Marayhuaca, Piedra Parada, Huasi- caj, La Playa, Totora, Laquipampa Baja, Anguyacu, Llacaden, El Huabo, Liscate, La Unión/Maychil, Limoncarro, / Callapampa.
    Sector Rural: La Muchala, Las Pampas, Huambara, Cotequero, Mushcalin, Andamarca, Shushapitec, Incahuasi, Tasajera Baja, Ta- sajera Alta, La Tranca Incahuasi, Cochampapa, Saca, Los Cocos, Mal Paso, Pampagrande, Muye Naranjito, Nieves, Chichiquis, Angu- yacu Sector II, Anguyacu Sector I, Angulis, Anguyacu Sector III, Hua- nabal, Puquiopampa Sector II, Puquiopampa Sector I, Tuque, Piedra Blanca Sector II, Sangana Sector II, Sangana I, Paccha, Congona, El Rejo, San Juan de Unican, Achucala, Calungate, Rumichaca, Andan- ga, Tucto, Guayabo Sector I, Guayabo Sector II, Minas Sector III, Minas Sector I, Llaque I, Llaque II, Luzcapampa, El Guineo, Tres Huacas, Hualanga, Casupe, Tangasca, Manzanique, Llacaden II Etapa, Cascabamba, Chapunis, La Montaña, Chatuquis - Nueva Es- peranza, Chunis, Miraflores/ Platanar, Succha Huangamarca, Ta- yampampa, Llushcapampa, Molle, La Succha, Hualanga, Chauna Sector I, Cucaracra, Carafe, San Antonio,/ Sicán II, Sicán I, Tocag, Parairacra de Tocag, Mollepampa,/ Colmena Baja, Colmena Alta, San Lorenzo Sector I, San Lorenzo Sector II,/ Sexy, Cascaden, Lucu- milla Baja Lucumilla Alta, Marampampa, Culden, Ocpoy I, Radio- pampa (2, 3, 4,), Carretera la Manzana, Barbechopampa/ Barrio Latas Sector I, Barrio Latas Sector II, Timón de Tayapampa, Haway.
    Urbanización: Puyen.
    Clientes exclusivos: América Móvil Perú(Sexi), Municipalidad Dis- trital de San Juan de Licupis, Municipalidad Distrital de Llama, Amé- rica Móvil Perú S.A.C (Sector Rural de Llama), América Móvil Perú S.A.C (Sector Rural de Tocmoche), América Móvil Perú S.A.C (Sector Rural de Miracosta), América Móvil Perú S.A.C (Sector Rural San Juan de Licupis), América Móvil Perú S.A.C (Caserío Macheyacaj), Telefónica del Perú S.A.A (Canchachala), Telefónica del Perú S.A.A (Uyurpampa), Telefónica del Perú S.A.A (Ayamachay), Telefónica del Perú S.A.A (Cruz Loma), Telefónica del Perú S.A.A (Huayrul), Conce- sionaria Línea de Transmisión C,CNCM S.A.C, Municipalidad Distri- tal de Chongoyape(Centro), Telefónica del Perú S.A.A (Laquipam- pa), Telefónica del Perú S.A.A (Lamchipampa), Telefónica del Perú S.A.A (Caserío La Tranca), Hermanos Bravo Servicio, Planta de Tra- tamiento de Aguas Residuales Catache, Minera Troy, Consorcio Cosapi Johesa, Chancadora de Agregado La Curva.

Provincias de Chota y Cutervo

  • Horario: de 4 a.m. a 4.19 p.m.
  • Motivo: Ampliaciones por Demanda en Línea de Transmisión L-1135 Y Sub Estación de Potencia Cutervo
  • Zonas afectadas:
    Provincia de Chota y distritos: Chiguirip, Tacabamba, Anguia, Con- chan, Lajas, Cochabamba, Huambos, Querocoto, Chota, Pion y Chim- ban y localidades anexas.
    Provincia de Cutervo y distritos: Socotá, San Luis de Lucma, La Ramada, San Andres, Santo Tomas, San Juan de Cutervo, Cujillo, Choros, Toribio Casanova, Pimpingos, Callayuc, Santo Domingo de la Capilla, Santa Cruz de Cutervo, Querocotillo y localidades anexas.
    Clientes Exclusivos: Hospitales pertenecientes al EsSalud, DISA, Ante- nas de telecomunicación de los distintos Operadores (Movistar, Claro, Entel, Bitel). Centros de Salud, Policía Nacional, Municipalidades, Plan- tas Chancadoras de Piedra, Pozos de Bombeo, y todos los clientes ubica- dos en el ámbito de influencia de estas provincias y distritos antes Men- cionados.

Distrito de Chiclayo

  • Horario: de 9 a.m. a 12 p.m.
  • Motivo: Ampliaciones por demanda en la subestación EN5419.
  • Zonas afectadas: Urb. San Luis: Calle: Manuel Pardo Cdra. 5-6; Luis Gonzales Cdra. 15; Instrucción Cdra. 1; Angamos Cdra. 10.

PUEDES VER: Documental del Papa León XIV 'De Chiclayo al Vaticano' se estrena en Perú: ¿en qué cines se puede ver?

lr.pe

¿Cómo puedo ver mi recibo de luz en Ensa?

Ensa es parte de la empresa Distriluz, la cual ha implementado un portal virtual para que sus usuarios puedan consultar el costo de su recibo de luz. Para ello, deberás acceder a este ENLACE. Seguidamente, deberás ingresar tu número de suministro o DNI.

Recomendaciones de Ensa frente a un corte de luz

Se aconseja a los residentes de las zonas afectadas adoptar precauciones durante el período del corte eléctrico. Asimismo, la sucursal sugiere desconectar los dispositivos eléctricos, evitar el uso de ascensores y planificar con anticipación las actividades que requieran energía.

¿Cómo contactar a Ensa?: el nuevo número telefónico

Por medio de sus redes sociales, la empresa informó a sus usuarios el nuevo número telefónico, 0-801-71003, al cual se podrá llamar para hacer consultas, reclamos, denuncias y trámites. Asimismo, está activo el número de WhatsApp: 982096595.

