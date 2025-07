Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', ha adoptado una nueva identidad: ahora se hace llamar 'El Profesor', en un intento por despistar a las autoridades mientras continúa operando desde la clandestinidad. Según nuevos mensajes filtrados, su organización criminal, Los Injertos del Cono Norte, sigue activa y ha intensificado sus actividades ilícitas en Lima Norte. Ante la falta de recursos, el grupo busca generar nuevos ingresos mediante extorsiones en esa zona de la capital.

Uno de los casos más recientes involucra a la destacada deportista Alexandra Grande, bicampeona panamericana de kárate y una de las atletas más reconocidas del Perú. Grande denunció haber sido víctima de extorsión por parte de esta organización. El mensaje que recibió, firmado por el grupo liderado por Erick Hernández, le exige más de 300,000 soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Chats filtrados revelan crisis económica del 'Profe'

En un grupo de WhatsApp denominado ‘Familia Hernández’, se revelaron nuevos chats donde el criminal más buscado del Perú —antes conocido como el 'Monstruo' y ahora identificado como el 'Profe'— muestra su preocupación por la falta de dinero. En una conversación de enero, publicada por Latina Noticias, el cabecilla criminal se comunicó con quién sería su cajero en Lima Norte: “Mano, ¿qué pasó con el giro? ¿A qué cuenta lo has mandado?”, preguntó Hernández. “A la cuenta que tiene usted, profe”, respondió su cómplice.

Los integrantes de la organización buscan generar nuevos ingresos con amenazas diarias. “Confírmame pa meterle diario, pe, huevón, porque a la firme quiero plata, mano. Ya no quiero salir a ‘fierrar’ porque a la firme está bomba la calle. Ya mostro, pásame la voz si consigues por ahí un caña o alguien, mano, para salir a chambear. Quiero plata también yo, la cuenta que tiene usted, profe.”

La situación del cabecilla es crítica, incluso se muestra irritable si no recibe su dinero a tiempo y exige respeto a sus reglas: “Tu amiga no debe chocar con la plata, pe causa, no debe chocar. Si llega dinero, ella no puede tocar. Ella tiene que preguntarte. No sabe ni cómo devolver la plata, mano. Que haya respeto.”

Finalmente, en otro mensaje, se lee la presión que ejerce sobre su banda ante la crisis económica que enfrenta: “Mano, me haces quedar mal. El Profe está volando mano. Yo cargo con todo.”

El ‘Profe’ habría recibido más de un millón de soles por extorsión

Desde 2022, Erick Moreno Hernández, alias el ‘Profe’ o el ‘Monstruo’, habría recibido más de un millón de soles mediante el control de al menos tres organizaciones criminales. Estos grupos le enviaban dinero producto de extorsiones, y para evitar ser rastreado por las autoridades peruanas, utilizaba cuentas receptoras en Bolivia, Paraguay y Brasil.

Según información de inteligencia policial, 17 personas formarían parte de la red encargada de mover el dinero ilegal a través de múltiples cuentas bancarias. Uno de los nombres que figura en el informe es el de Silvia Verónica Vela Solís, quien se presentaba como una madre de familia protectora, pero que habría participado activamente en el envío de fondos a Hernández.

La información revelado por Latina indica que Vela, junto a otros 16 implicados, transfirió S/ 487,987 y US$ 9,634 al cabecilla de Los Injertos del Cono Norte. Además, conversaciones privadas filtradas muestran que algunas familias sabían que las autoridades ya investigaban al líder criminal, lo que evidencia el nivel de conocimiento interno dentro de su red delictiva.

