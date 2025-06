Los audios encontrados en el celular de Lizeth Cruz Ruiz, pareja de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', revelan cómo operaba el cabecilla de 'Los Injertos el Cono Norte', quien amenazaba no solo a transportistas, sino también a empresarios desde el extranjero. En las grabaciones se puede escuchar al criminal coordinando el cobro de cupos y entre otros delitos.

"Te vas a arrepentir toda tu vida maldita. Voy a empezar a demostrarte mi poder y que yo mato gente inocente", se le escucha decir a alias el 'Monstruo', quien usaba celulares con códigos de Brasil cuando él se encontraba en su guarida de Paraguay, de acuerdo a un informe presentado en Punto Final.

Las coordinaciones del 'Monstruo' desde el extranjero

Los dispositivos que utilizaba el 'Monstruo' operaban desde territorio paraguayo, desde ahí el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' coordinaba las numerosas amenazas y extorsiones que llevaba a cabo en nuestro país. Incluso, se le escucha preguntar por otros crímenes como el secuestro a sus cómplices en Perú.

"Escúchame, ¿A él le cobramos el año pasado o el anteaño pasado?", pregunta el 'Monstruo' sobre las extorsiones a una empresa de transporte. "No. Mira, si el año pasado se le ha cobrado es mentira. Se le ha cobrado el anteaño pasado, acuérdate bien. El año pasado no has estado cobrando tú", responde Lizeth Cruz Ruiz, pareja de Erick Moreno.

No solo eran extorsiones a transportistas

Estos mensajes exponen cómo operaba la red criminal de alias el 'Monstruo', quien en repetidas veces llamaba a sus víctimas para amedrentarlas. "Te he dicho varias veces, rompe tu chip", se le escucha decir en otra conversación. Los audios fueron revelados gracias a la intervención del dispositivo móvil de Liseth Cruz Ruiz.

"Este es el que les alquila los buses a todos los grupos, causa, Corazón Serrano, Chechito", le mencionan a el 'Monstruo' en otra llamada. Ante ello, el criminal responde: "¿Cuánto le pido, 100 palitos? Ya pues". Recordemos que la banda criminal de 'Los Injertos del Cono Norte' está involucrada no solo en casos de extorsión a más de 50 empresas de transporte, sino también a restaurantes, comercios y agrupaciones musicales que desarrollaban sus actividades en Lima.

"Qué es de Don Francisco, causa. ¿Va o no va? Vamos a secuestrarlo", se le escucha decir a Erick Moreno en otra conversación. Como si se tratara de cualquier negocio, Erick Moreno Hernández operaba con total frialdad mientras coordinaba extorsiones, secuestros y otros crímenes desde Paraguay.

