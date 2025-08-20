HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Carabayllo: voraz incendio arrasa con dos viviendas y deja a un adulto mayor sin nada

El fuego se propagó rápidamente debido a que las casas eran de material prefabricado. El hombre de 60 años perdió todas sus pertenencias, mientras que su hija, ocupante de la otra vivienda, se encontraba de viaje.

Incendio arrasa con dos viviendas en Carabayllo. Foto: Composición LR
Incendio arrasa con dos viviendas en Carabayllo. Foto: Composición LR

La madrugada del miércoles 20 de agosto, un incendio arrasó con dos viviendas en el distrito de Carabayllo. Unidades de bomberos trabajan en la zona para apagar las llamas, mientras se investigan las causas del siniestro.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Señor de Caudivilla con Universitaria, donde vecinos alertaron lo sucedido. Las viviendas, al estar construidas con material prefabricado, facilitaron la rápida propagación del fuego.

PUEDES VER Extorsionador detona explosivo en bus en Carabayllo y casi provoca una tragedia: pasajeros se salvan de milagro

lr.pe

Adulto mayor de 60 años lo pierde todo en el incendio

Una de las casas afectadas era ocupada por un hombre de 60 años, dedicado a la jardinería, quien perdió todas sus pertenencias, incluidas sus herramientas de trabajo.

La otra vivienda pertenecía a su hija, que se encontraba de viaje al momento del incendio. Aunque no se registraron heridos ni fallecidos, las pérdidas materiales fueron totales.

PUEDES VER Dos cuerpos de hombres fueron hallados dentro de alfombras en Lomas de Carabayllo: peritos recogen evidencias

lr.pe

Viviendas aledañas en peligro

En la zona afectada se ubican alrededor de 50 viviendas de material prefabricado, lo que generó preocupación y alarma entre los vecinos por el riesgo de que el fuego alcance más inmuebles.

Los residentes hicieron un llamado a las autoridades solicitando apoyo urgente para las dos familias afectadas, en especial para el adulto mayor que lo perdió todo.

¿Qué hacer en casos de incendio?

  • De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
  • Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
  • Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
  • Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Detonan explosivo en casa donde la madre del ‘Monstruo’ cumplirá arresto domiciliario en Carabayllo

Detonan explosivo en casa donde la madre del ‘Monstruo’ cumplirá arresto domiciliario en Carabayllo

LEER MÁS
Capturan a alias 'Piraña' con arsenal de guerra vinculado a 'El Monstruo' en Carabayllo

Capturan a alias 'Piraña' con arsenal de guerra vinculado a 'El Monstruo' en Carabayllo

LEER MÁS
Cae 'Chiki', el presunto armero del 'Monstruo', en Carabayllo: implicado en asesinato de vigilante en Lima Norte

Cae 'Chiki', el presunto armero del 'Monstruo', en Carabayllo: implicado en asesinato de vigilante en Lima Norte

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS
Madre de Dios: Desbaratan a ‘Los Guardianes de la Trocha’, investigados por 20 asesinatos

Madre de Dios: Desbaratan a ‘Los Guardianes de la Trocha’, investigados por 20 asesinatos

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación y los que no lo acatarán

Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación y los que no lo acatarán

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Sociedad

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación y los que no lo acatarán

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota