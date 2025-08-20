Carabayllo: voraz incendio arrasa con dos viviendas y deja a un adulto mayor sin nada

La madrugada del miércoles 20 de agosto, un incendio arrasó con dos viviendas en el distrito de Carabayllo. Unidades de bomberos trabajan en la zona para apagar las llamas, mientras se investigan las causas del siniestro.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Señor de Caudivilla con Universitaria, donde vecinos alertaron lo sucedido. Las viviendas, al estar construidas con material prefabricado, facilitaron la rápida propagación del fuego.

Adulto mayor de 60 años lo pierde todo en el incendio

Una de las casas afectadas era ocupada por un hombre de 60 años, dedicado a la jardinería, quien perdió todas sus pertenencias, incluidas sus herramientas de trabajo.

La otra vivienda pertenecía a su hija, que se encontraba de viaje al momento del incendio. Aunque no se registraron heridos ni fallecidos, las pérdidas materiales fueron totales.

Viviendas aledañas en peligro

En la zona afectada se ubican alrededor de 50 viviendas de material prefabricado, lo que generó preocupación y alarma entre los vecinos por el riesgo de que el fuego alcance más inmuebles.

Los residentes hicieron un llamado a las autoridades solicitando apoyo urgente para las dos familias afectadas, en especial para el adulto mayor que lo perdió todo.

¿Qué hacer en casos de incendio?

De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

