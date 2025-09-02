HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cajamarca: Trasladan a Challapalca a 15 presos de alta peligrosidad por motín y toma de rehenes

Entre los ‘lanchados’ hay dos sentenciados a cadena perpetua, así como cabecillas e integrantes de bandas criminales involucrados en extorsión, secuestro, robo agravado, sicariato y feminicidio agravado.

Quince internos de alta peligrosidad fueron trasladados al penal de Challapalca. Foto: Inpe
Quince internos de alta peligrosidad fueron trasladados al penal de Challapalca. Foto: Inpe

Bajo estrictas medidas de seguridad que incluyó francotiradores y un plan de inteligencia previo, brigadas del Grupo de Operaciones Especiales del Inpe trasladaron, de manera excepcional, a 15 presos de alta peligrosidad que el sábado último se amotinaron y tomaron en rehenes a dos jefes penitenciarios del penal de Huacarí, en Cajamarca.

Entre los reclusos que han sido ‘lanchados’ al penal de máxima seguridad de Challapalca figuran dos delincuentes que tienen sentencia a cadena perpetua, así como presuntos cabecillas e integrantes de organizaciones criminales involucrados en extorsión, secuestro, robo agravado, sicariato y feminicidio agravado.

Ellos son Ricardo Erasmo Carrasco Sánchez de los ‘Gatilleros del Callao’, el venezolano Pedro Antonio Guailculba Guailculba, así como Carlos Daniel Nicolás Vera, Jhonatan Nicolás Vera, Carlos Alberto Castillo Camacaro y Ryutaro Araki Sánchez Becerra.

PUEDES VER: INPE y PNP controlan motín en penal de Cajamarca: dos agentes de seguridad estuvieron como rehenes

lr.pe

Además, Darwin Jhonatan Zapata Carrillo de los ‘Boca Seca de Bellavista’ y Alex Ever Quezada Tello, ambos condenados a prisión perpetua.

También fueron trasladados Gilmer Eduardo Pajares Noriega, Fernando Gary Jara Saona de los ‘Malditos de Simón Bolívar’, así como Neil Armstrong Abad Mogollón cabecilla de la banda criminal ´Los Pumas de Paita.

Todos ellos estaban recluidos en el establecimiento penitenciario Cajamarca donde el sábado 30 de agosto tomaron en rehenes a dos agentes de seguridad.

El incidente expuso, una vez más, la fragilidad de la seguridad carcelaria en algunos penales. De acuerdo al Inpe, la revuelta se originó porque los internos se oponían a la revisión de sus celdas.

Dos días antes un interno había fallecido en una gresca al interior del mismo penal, lo que agravó las críticas sobre la falta de control.

El traslado a Challapalca fue ejecutado por 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Inpe, 30 GOES de la Oficina Regional Norte Chiclayo y 30 de la región Lima, se realizó en simultáneo con un operativo de requisa en los pabellones 1, 4, 5 y 7.

El director de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del Inpe, Alex Samamé Peña, informó que a raíz de los hechos suscitados el sábado pasado, se dispuso como acción inmediata el traslado de estos internos e imponer el principio de autoridad en ese centro de reclusión.

PUEDES VER: Internos de ‘Maranguita’ que intentaron un motín terminarán en penal Ancón II: provocaron un incendio en el centro juvenil

lr.pe

Esta medida busca mantener el orden y la seguridad en el penal y contrarrestar actos ilícitos que se estarían organizando desde su interior.

Según la Resolución Directoral N° 014-2025-INPE/DISEPE, la permanencia de los mencionados internos, genera un latente, inminente y grave riesgo de seguridad contra la población penal, personal de seguridad, instalaciones y comunicaciones de ese establecimiento penitenciario.

Algunas autoridades del sector Justicia reconocieron fallas en el protocolo para proteger a los trabajadores penitenciarios.

El motín “nos alerta de que hay que profundizar” en el cuidado de los funcionarios penitenciarios, aseguraron.

