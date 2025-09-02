HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Acribillan a joven al salir de un condominio del Cercado de Lima tras una reunión con amigos

La víctima fue interceptada por tres delincuentes armados que le dispararon en al menos cuatro ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Joven es acribillado al salir de un condominio en Cercado de Lima. Foto: Panamericana
Joven es acribillado al salir de un condominio en Cercado de Lima. Foto: Panamericana

Un joven fue atacado a balazos la madrugada del martes 2 de setiembre en el Cercado de Lima, tras compartir en una reunión con amigos. Según información preliminar, la víctima se encuentra en estado grave, mientras que las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer el caso.

El hecho se registró en la unidad vecinal de Mirones, entre los bloques 62 y 41. De acuerdo con testigos, tres sujetos armados interceptaron al joven que caminaba por la zona y dispararon a quemarropa. El sonido alertó a los residentes, quienes salieron a ver lo que ocurría.

Hombre gravemente herido tras ser baleado

La víctima de 25 años habría salido del condominio tras la fiesta cuando fue sorprendida por los pistoleros. Estos habrían realizado al menos seis disparos, de los cuales cuatro impactaron en el joven. Los sujetos habrían huido y escondido en un inmueble cercano a la unidad vecinal.

Sus amigos que se encontraban cerca lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde su pronóstico es reservado. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar y cercaron el área como parte de las diligencias para dar con los responsables.

Vecinos denuncian la inseguridad

Vecinos denunciaron la inseguridad que se vive en la zona y exigieron mayor presencia policial, señalando que ocurren constantes casos de robos.

Asimismo, se conoció, según Panamericana, que el joven ya habría sobrevivido hace tres años a un ataque similar que lo dejó herido. Hoy vuelve a luchar por su vida.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y

