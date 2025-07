Liseth Albina Cruz Ruiz, conocida también como La 'Patrona', es la pareja de Erick Luis Moreno Hernández, alias El 'Monstruo', y quien, según el equipo de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada, sería con quien compartiría mandos en la red criminal de Los Injertos del Cono Norte. Como se recuerda, ella fue detenida en Bolivia y llevada al Perú el 6 de junio pasado.

La Fiscalía incautó unos celulares que contenían nuevos chats íntimos, los cuales muestran el rol clave de Liseth Cruz Ruiz como integrante de esta banda, donde cumplía funciones logísticas y financieras y también los problemas que surgían entre la pareja, los cuales fueron difundidos en Panorama.

¿Qué conversaciones mantuvieron El 'Monstruo' y La 'Patrona' en sus chats?

En una conversación de WhatsApp del 30 de abril de este año entre El 'Monstruo' y Liseth Cruz, se ve que la 'Patrona' le pide una serie de números a su pareja, a quien tenía guardado como 'Dr de Kendal': "Mochi, consígueme estos teléfonos: Corazón de Jesús, Halcones, la chica de Guacho, Salamanca, de la empresa 33 el 80. Mochi, estoy sacando todos", se lee, a lo que Erick Moreno le dijo: "escribe".

La respuesta de Cruz fue inmediata, diciéndole que ya había escrito y le reclamó que no escuchara su audio, y se quejó de que hablara con otra mujer. El mensaje no fue bien recibido por Moreno, quien le respondió violentamente que estaba en llamada, lo que Cruz le replicó: "Toda la vida te vas a arrepentir de cómo me hablas. Lágrimas de cocodrilo, porque de ahí llegaste a tu casa y te la t***, asquerosa. Hazla trabajar a la p*** esa."

Liseth Cruz, a pesar de los problemas como pareja que mantenía con el 'Monstruo', seguía realizando sus actividades delictivas. Foto: Composición LR/ YouTube de 24 Horas/ PNP

Esto originó que El 'Monstruo' se despidiera, aparentemente molesto. Sin embargo, le envió un mensaje después intentando que se calme: "Mochi, no pelees conmigo. No sabes los problemas que tengo aquí. Te amo."

El 'Monstruo' y La 'Patrona' pelean por la nueva novia de Erick Moreno Hernández

La presencia de la nueva pareja del 'Monstruo', la paraguaya Dayana Martínez, generó problemas entre Liseth Cruz y Erick Moreno Hernández, aunque, a pesar de los conflictos, siguieron realizando sus operaciones delictivas. "¿Por qué peleas con ella, Luis? Si yo no te molesto o estás con otras mujeres. Luis, ¿estás? Dime. Luis, ¿estás?", se lee en otros dos mensajes, a lo que El 'Monstruo' le dijo: "dime". Allí Cruz le dijo: "Etuchisa, le llega una línea, háblale tú a ver."

Aún así, siempre intentaban arreglar sus problemas. "Dejemos eso atrás. Pronto estaremos juntos y todo estará bien", a lo que Liseth le respondió: "Sabes que no soy egoísta. Nadie te va a amar tanto en la vida como yo. Nadie te permitirá tantas cosas. Yo prefiero que me pase a mí a que te pase algo a ti". Así también insistía en otro mensaje: "Yo sé que tengo las de perder. Solo te pido que me ayudes a construir mi casa. Solo eso te pido. Quiero dejarle eso a mi hija y no te diré nada ni te atacaré".

La Fiscalía descubrió que Cruz usaba cuentas bancarias de otras personas y aplicativos financieros en celulares ajenos para realizar transferencias y evitar ser rastreada. Finalmente, además de los celulares, se le incautó también una carta del Día de la Madre escrita por el 'Monstruo': "Morochita, aunque la distancia nos separe, mi amor por ti es más fuerte que nunca. Feliz día de la madre, mi amor. Te agradezco por ser la mejor esposa y madre del mundo. Pronto estaremos juntos con el favor de Dios."