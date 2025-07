Lescano postulará a la presidencia con Cooperación Popular y marca distancia de Acción Popular: "Dirigentes tienen juicios penales"

El excongresista Yonhy Lescano postulará a la presidencia el próximo 12 de abril del 2026 por el partido Cooperación Popular, según anunció en una entrevista para canal N. "Hemos hecho un acuerdo con Cooperación Popular. Hemos constituido un partido que se llama Verdad y Honradez. Con ellos vamos, porque son nuestros aliados políticos y vamos con su símbolo que es un buscador de Google para hacer política sana", declaró.

Es preciso señalar que en dicha agrupación política también se encuentra el congresista Carlos Zeballos, quien ocupa el cargo de secretario general. Además, según contó Lescano, trabaja para el legislador en el Parlamento.

Como se recuerda, en abril de este año, la Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario de 13 congresistas -incluido Zeballos- y el expresidente Pedro Castillo en el marco de las investigaciones por el caso Los Niños. De acuerdo con la tesis fiscal, este grupo de personas habría operado bajo el mando de Castillo en el que se coordinaban maniobras políticas en el Legislativo a cambio de beneficios personales.

"Yo soy abogado y también político y para trabajar con un congresista tengo que ver que ese congresista sea coherente con su conducta. Yo he revisado el caso para seguir apoyándolo. No tiene ningún compromiso", sostuvo Lescano.

Yonhy Lescano marca distancia de Acción Popular

Por otro lado, Lescano marcó distancia de su expartido político, Acción Popular, y apuntó directamente contra los dirigentes de la organización política y aseguró que se encuentran en la mira de la Fiscalía por diversas indagaciones. Además, el excongresista los responsabilizó de haber llevado al partido a una situación "grave"

"Lo cierto es que el partido ha caído en manos de dirigentes que lo han llevado a la situación grave en la que está, traicionando la memoria del presidente Belaunde con dirigentes que tienen juicios penales, investigaciones penales, que no las tengo yo", dijo.

Al ser consultado si el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, sería el 'padre de los Niños', Lescano asintió y aseguró que Chávez cuenta con una serie de investigaciones en su contra: "Sí, tiene 60 juicios penales en curso. Dile con quién coordina y con quién anda y cómo coordinó antes de las Elecciones Generales".

"A mí nadie me ha llamado de los fiscales ni de los jueces. No hay nada, porque yo no he intervenido. (…) ¿Quiénes son los padres de los niños? Los dirigentes actuales que están trabajando con ellos", acotó..