Para la masificación del DNIe, se considerarán los costos del DNI convencional. Foto: Andina

Nueva campaña del Reniec. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aprobó la campaña de masificación del DNI electrónico (DNIe) en todo el Perú. La Resolución Jefatural N.º 000144-2025/JNAC/RENIEC fue publicada este 29 de agosto en el diario oficial El Peruano.

La iniciativa busca facilitar la adquisición y uso de este importante documento a nivel nacional, que permite a la ciudadanía la realización de trámites esenciales. A continuación, se detallará los costos y hasta cuándo estará vigente la campaña.

DNI electrónico en todo el Perú: ¿cuáles son los costos, según Reniec?

La legislación indica que aplica para la inscripción, renovación, rectificación de datos y duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Inscripción del DNI

Inscripción obligatoria de menores de 17 años, hasta antes de cumplir 18 años: S/30

Inscripción ordinaria - para personas que cumplen 18 años: S/30

Inscripción extemporánea - a partir de los 20 años: S/35

Inscripción de personas naturalizadas peruanas: S/32

Reinscripción en el registro único de identificación de las personas naturales: S/31

Renovación del DNI

Renovación por caducidad del DNI (mayores de 17 años): S/30

Rectificación con emisión de DNI

Rectificación de prenombres, apellidos y otros datos (a partir de los 17 años): S/24

Cambio del estado civil: S/24

Actualización de domicilio a partir de los 17 años: S/22

Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos: S/22

Rectificación por resolución judicial de interdicción: S/21

Cambio de situación de discapacidad: S/21

Actualización de imágenes y datos: S/30

Duplicado de DNI (a partir de 17 años)

Duplicado del DNI (oficina registral o agencia en el país y extranjero): S/24

Duplicado del DNI vía página web o PVM: S/21

DNIe: ¿hasta cuándo estará vigente la nueva campaña del Reniec?

La orden normativa precisó que la campaña estará vigente desde el 28 de agosto hasta el 31 de diciembre del presente año. Para este período, la entidad dispuso diferentes áreas competentes para la debida ejecución de los códigos y montos del DNI convencional.

"Encarga el cumplimiento y la implementación de lo dispuesto en los artículos precedentes de la presente Resolución Jefatural a la Dirección de Registros de Identificación, a la Dirección de Servicios Registrales, a la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social y a las Oficinas de Tecnologías de la Información, de Administración y Finanzas y de Planeamiento, Presupuesto y Modernización", se lee en la resolución.

