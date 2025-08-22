DNI electrónico gratuito en agosto 2025, vía Reniec: requisitos, quiénes acceden y en qué regiones

DNIe gratis en Perú. Con el fin de mejorar el acceso a diversos servicios básicos, el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico será brindado sin costo durante septiembre de 2025 por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Entre los principales trámites se encuentran la atención médica, la apertura de cuentas bancarias y más.

Aquellos que accedan al trámite de DNI gratis no pagarán los S/16 que se deben abonar en el Banco de la Nación para obtener el documento por primera vez. Cabe precisar que dicho registro se realiza por la web del Reniec o de forma presencial. A continuación, se detallará cuáles son los requisitos, quiénes son los beneficiarios y en qué regiones los ciudadanos podrán obtener el DNIe a cero costo.

DNI electrónico gratis: requisitos, quiénes acceden y en qué regiones

Las municipalidades de distintas regiones peruanas anunciaron las fechas y comunicaron quiénes pueden acceder al documento de forma gratuita durante septiembre de 2025. A continuación, y hasta el cierre de esta edición, estos son los lugares en los que se podrá tramitar el DNIe gratis:

Junín

La Municipalidad de Pilcomayo, en la provincia de Huancayo ha organizado una campaña gratuita de DNI electrónico dirigida a menores de 0 a 17 años, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con calificación SISFOH pobres y extrema pobreza.

Fecha: jueves 4 de septiembre

jueves 4 de septiembre Horario para tramitar DNI: de 8.45 a. m. a 4.00 p. m.

de 8.45 a. m. a 4.00 p. m. Lugar: Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Pilcomayo.

Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Pilcomayo. Requisitos: DNI vencido y/o trámite por primera vez.

DNI electrónico gratis. Foto: Municipalidad de Pilcomayo

Áncash

La Municipalidad de Huaraz, en la provincia de Huaraz, ha organizado una campaña gratuita de DNI electrónico dirigida exclusivamente a menores de edad.

Fecha: jueves 4 y viernes 5 de septiembre

jueves 4 y viernes 5 de septiembre Horario para tramitar DNI: de 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

de 9.00 a. m. a 1.00 p. m. Lugar: Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Huaraz

Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Huaraz Requisitos: presencia del menor para la toma de la foto, DNI vencido y estar acompañado por un adulto mayor (padre o madre).

DNI electrónico gratis. Foto: Municipalidad de Huaraz.

Lambayeque

La Municipalidad de Monsefú, en la provincia de Chiclayo, ha organizado una campaña gratuita de DNI electrónico dirigida exclusivamente a menores de 0 a 17 años.

Fecha: jueves 18 de septiembre

jueves 18 de septiembre Horario para tramitar DNI: desde 8.30 a. m.

desde 8.30 a. m. Lugar: Segunda etapa de la Municipalidad de Monsefú

Segunda etapa de la Municipalidad de Monsefú Requisitos: inscripción por primera vez de DNI, DNI para recién nacidos, DNI caducados menores de edad y entrega de DNI de gestiones anteriores.

DNI electrónico gratis. Foto: Municipalidad de Monsefú

¿Qué tipos DNI existen y son válidos en el Perú, según Reniec?

DNI amarillo : esta identificación aplica específicamente para menores de edad (de 0 a 16 años).

: esta identificación aplica específicamente para menores de edad (de 0 a 16 años). DNI azul : este documento es válido para mayores de 17 años.

: este documento es válido para mayores de 17 años. DNI electrónico (DNIe): este último documento, el cual es el más moderno, tiene un chip y permite realizar múltiples trámites digitales de manera segura.

