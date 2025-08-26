Más de tres mil adolescentes fueron detenidos en flagrancia en lo que va del 2025

La inseguridad ciudadana no solo afecta a las víctimas, también involucra a los más jóvenes. Entre enero y julio de este año, 3.416 adolescentes fueron detenidos en flagrancia a nivel nacional.

El promedio diario revela la magnitud del problema: 16 menores son capturados cada día por actos ilícitos, lo que evidencia que la criminalidad empieza a una edad cada vez más temprana en el Perú.

El hurto agravado, la receptación y el robo agravado son los delitos más frecuentes.





Lambayeque, Lima y La Libertad concentran más casos

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple), el distrito fiscal de Lambayeque lidera la lista con 375 menores detenidos. Le sigue Lima Centro con 327 casos. Sumando las cinco jurisdicciones fiscales de la capital, Lima Metropolitana acumula 990 intervenciones. La Libertad ocupa el tercer lugar con 317 adolescentes capturados.

El hurto agravado, la receptación y el robo agravado son los delitos más frecuentes entre los menores detenidos. Además, el 97,38% de ellos son de nacionalidad peruana, mientras que el 2,66% corresponde a extranjeros, principalmente venezolanos.

Especialistas alertan sobre reclutamiento de menores por bandas criminales

Para Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, estas cifras muestran que muchos adolescentes inician una trayectoria delictiva a temprana edad. “Es peligroso que encuentren en este camino de ilegalidad una opción de vida alternativa a una vida productiva y constructiva a través del trabajo y la educación”, señaló.

El experto explicó que las organizaciones criminales en el país aprovechan la reducción de penas en el sistema de justicia juvenil para reclutar menores como brazo operativo. “Debe preocuparnos el interés de los líderes criminales en apoyarse operativamente de los menores como brazo armado para realizar las actividades delictivas”, advirtió.

Frank Casas, especialista en seguridad ciudadana, agregó que la falta de oportunidades educativas y problemas en el núcleo familiar son factores que empujan a los adolescentes hacia actividades ilícitas.

Renadespple: base clave para el seguimiento de detenidos

El Renadespple, que centraliza información del sistema de justicia, registró estos datos desde su creación en 1996. Karla Salazar, gerenta del registro, explicó: “No solo registra un hecho, sino que narra toda la historia del proceso del detenido. Contamos con la fecha y lugar de la detención, la acción fiscal, la decisión judicial y el ingreso o egreso de la persona de centros juveniles o penitenciarios”.

Desde 2016, el sistema incluye información específica sobre adolescentes infractores, permitiendo conocer la trazabilidad de cada caso.