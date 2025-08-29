PNP atrapa al ‘Clan Ureta’ en Manchay: usaban disparos al aire para extorsionar y un menor integraba la banda

El grupo conocido como ‘Clan Ureta’ intimidaba a vecinos y empresarios. Foto: Composición LR

El grupo conocido como ‘Clan Ureta’ intimidaba a vecinos y empresarios. Foto: Composición LR

Un operativo del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú logró desarticular a una banda que sembraba el terror en Manchay, distrito de Pachacámac. Los detenidos presuntamente exigían pagos a comerciantes y transportistas bajo amenazas.

Durante la intervención, realizada en una vivienda precaria en la calle Los Ficus, se capturó a tres personas, incluido un menor de 16 años. Además, la PNP halló armas de fuego y municiones listas para su uso.

Entre los detenidos figura un adolescente de 16 años. Foto: Composición LR





‘Clan Ureta’: extorsión y violencia en Manchay

Según la investigación policial, el grupo conocido como ‘Clan Ureta’ intimidaba a vecinos y empresarios con disparos al aire para obligarlos a pagar por una falsa “seguridad”.

“Aterrorizaban a todo este sector con el único fin de lucrar del miedo de los vecinos”, señaló el coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, en declaraciones a Exitosa.

Detenidos y arsenal incautado

Los intervenidos fueron identificados como Jeremy Alcastor Rico (23), Jesús Velázquez Torres (18) y un adolescente de 16 años. El primero registra antecedentes por robo y hurto agravado.

En el operativo se incautaron dos pistolas: una marca Z Broning, calibre 38, y otra marca Versa. “Los sujetos actuaban armados y realizaban disparos en plena vía pública para infundir temor”, explicó el coronel Rojas.

Cómo fue la captura en la guarida del ‘Clan Ureta’

La intervención se llevó a cabo en una vivienda improvisada en Manchay, donde los sospechosos planificaban sus actividades ilícitas. Los agentes del Grupo Terna tuvieron que trepar un cerro para ingresar al escondite.

Tras la captura, los detenidos fueron trasladados a la comisaría y puestos a disposición de la Depincri La Molina-Cieneguilla para continuar con las diligencias. La PNP aseguró que mantendrá los operativos en zonas críticas.