Hallan a mujer sin vida al interior de su habitación en SJM: PNP investiga presunto feminicidio

El último miércoles 27 de agosto, una joven estudiante de 20 años, quien provenía de Chiclayo y llevaba un par de años en Lima, fue hallada sin vida al interior de la habitación que alquilaba en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Al respecto, las cámaras de seguridad de la zona revelaron que horas antes del incidente, la víctima, identificada como Alison Díaz, estuvo acompañada de dos hombres con quienes conversa alrededor de las 11.30 p.m. No obstante, media hora después se aprecia que la mujer solo está con uno de los acompañantes, quien a las 12.40 aproximadamente se retira del lugar solo.

SJM: Madre de joven hallada sin vida en su habitación señala que el presunto asesino sería trabajador del INPE

En declaraciones a Panamericana TV, la madre de Díaz indicó: "Estos dos individuos se habían ganado su confianza, en los videos se ve que ellos eran sus amigos, sus allegados". En ese orden de ideas, también afirmó que su hija le había hablado de un pretendiente, un joven que trabajaría en el INPE y responde al nombre de Paúl Ipanaqué.

"Yo lo tengo como principal sospechoso (con relación a Ipanaqué) porque ella desde que vino a Lima me comentó que le cortejaba, pero que ella no quería nada con él". Asimismo, la entrevistada señaló que el asesinato de su hija se produjo "esta última vez que han salido lamentablemente".

Madre de joven hallada sin vida en SJM denuncia obstaculización de la PNP

La madre de la joven estudiante, quién llegó a Lima este 28 de agosto para presentar la denuncia por la muerte de su hija, indicó que cuando acudió a la comisaría de Pumacahua para levantar el acta, los efectivos le indicaron que "es una diligencia que demora entre 7 y 15 días".

Finalmente, la entrevistada solicitó apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el caso suscitado con su hija: "Que este acto que le han hecho a mi hija no quede impune, para que a otras niñas que quieren salir adelante y vengan a estudiar a buscar un futuro no les pase lo mismo".

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

