Judicialidad

Corte de Piura entregó apoyo a adultos mayores

A través del Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, el programa Secigra y la Unidad de Servicios Judiciales en Piura.

Durante la jornada, se destacó la labor de estas instituciones y se ofreció una presentación artística. Fuente: Difusión.
Durante la jornada, se destacó la labor de estas instituciones y se ofreció una presentación artística. Fuente: Difusión.

Como parte de su compromiso con la responsabilidad social y el bienestar de los sectores más vulnerables, los magistrados y personal judicial de la Corte Superior de Justicia de Piura realizaron una importante entrega de apoyo al Comedor de Adultos Mayores del Asentamiento Humano San Sebastián y a la Casa Hogar de Ancianos “Luz, Vida y Amor”, ubicada en el distrito de Chulucanas.

Esta actividad solidaria tuvo como objetivo brindar alimentos y productos de primera necesidad para contribuir al adecuado funcionamiento de ambos centros que acogen a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada, representantes de la Corte expresaron su reconocimiento a la labor que desarrollan estas instituciones y reafirmaron su disposición para continuar promoviendo acciones sociales en favor de la comunidad.

La nota artística estuvo a cargo de Daniel Castillo, integrante del Programa Secigra 2025 de la CSJPI, quien deleitó a los adultos mayores con melodías del recuerdo.

La Corte Superior de Justicia de Piura ratifica así su compromiso con la promoción de una justicia humanizada, cercana y solidaria.

