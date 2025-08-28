HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Judicialidad

Involucrados en asalto son condenados a 14 y 13 años de pena privativa de la libertad por el delito de robo agravado

El Juzgado Colegiado de Flagrancia en Piura condenó a Glen M. P. a 14 años y a Edwin J. U. a 13 años de prisión por intento de robo agravado.

La intervención de vecinos y la policía fue clave para la captura de los delincuentes. Fuente: Difusión.
La intervención de vecinos y la policía fue clave para la captura de los delincuentes. Fuente: Difusión.

El Juzgado Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Piura, integrado por los magistrados Nancy Tapia Valdiviezo, Juan Carlos Chero Puse y Hilton Raúl Niño (ponente), dictaron sentencia condenatoria de catorce años de pena privativa de la libertad para Glen M. P. y trece años para Edwin J. U. por el delito de robo agravado en grado de tentativa.

De acuerdo a lo actuado en juicio, los ahora sentenciados el pasado mes de mayo, en la avenida principal de la Urb. Santa Margarita de Piura, interceptaron a Y.C.Ch.A para despojarlo de su celular, donde Glen M. P. cogoteó al agraviado amenazándolo de muerte sino le entregaba sus pertenencias, mientras que Edwin J. U. conducía el mototaxi y ante la resistencia de la víctima se bajó de la unidad móvil para participar del robo.

Fueron los pobladores de la zona quienes alertaron a la policía que se encontraba realizando patrullaje, logrando capturar a los imputados, quienes tiraron el celular arrebatado momentos antes al agraviado.

