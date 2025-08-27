HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Sociedad

Serenos de Comas golpean brutalmente a barbero en intervención por denuncia de ruido excesivo en local

El barbero, identificado como José Daniel Rodríguez Franco, fue agredido después de una denuncia vecinal por ruidos excesivos en su local ubicado en Comas. Las cámaras de seguridad documentaron el ataque.

La Municipalidad de Comas informó que el barbero, un ciudadano venezolano, habría atacado previamente a un serenazgo con un arma blanca.
La Municipalidad de Comas informó que el barbero, un ciudadano venezolano, habría atacado previamente a un serenazgo con un arma blanca. | Foto: composición LR/ATV

El último jueves 21 de agosto, un grupo de serenos de la municipalidad de Comas fue captado cuando ingresan a un local de barbería en el Boulevard España y retiran al trabajador del local, identificado como José Daniel Rodríguez, para golpearlo brutalmente en plena calle, a vista de transeúntes y demás comerciantes de la zona.

El altercado se produjo luego del intercambio de palabras entre un miembro del serenazgo distrital y el barbero. Cabe señalar que las cámaras de seguridad del local captaron el momento en el que los serenos rodean al trabajador, quien es un ciudadano venezolano, y lo agreden cuando este yace en el suelo.

PUEDES VER: Fiscalizador fue a intervenir mototaxis en Comas y terminó agredido a golpes y amenazado con un arma blanca

lr.pe

Municipalidad de Comas señala que barbero habría acuchillado previamente a un serenazgo

Desde la Municipalidad de Comas señalaron que "mientras personal del GIR de Serenazgo de la Municipalidad de Comas, se encontraba patrullando, pudo recibir la denuncia de ruidos molestos por parte de unos vecinos, por lo que se acercaron a pedir que bajarán el volumen en el establecimiento que funcionaba como barbería".

"Al acercarse al establecimiento fue primeramente atacado por un extranjero que posteriormente en la comisaría fue identificado como José Daniel Rodríguez Franco. El sereno, tras el ataque con arma blanca, solicitó apoyo a su unidad, los mismos que fueron al local para intentar aplicar un arresto ciudadano y trasladar al barbero a la Comisaría de Tupac Amaru, aunque lamentablemente fueron recibidos por una turba de casi 10 compañeros barberos del atacante, permitiendo que este logré atrincherarse en el interior del local", agregaron.

PUEDES VER: Madre no llega a hospital a tiempo y da a luz en su casa con ayuda de serenos de Comas

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Capturan a ‘robacelulares’ de 16 años en El Agustino tras asaltar a dos jóvenes: cómplice huyó durante la intervención

Capturan a ‘robacelulares’ de 16 años en El Agustino tras asaltar a dos jóvenes: cómplice huyó durante la intervención

LEER MÁS
Breña: Ladrón roba tablet a censista, choca contra tienda y finge ser inocente, pero serenazgo lo detiene

Breña: Ladrón roba tablet a censista, choca contra tienda y finge ser inocente, pero serenazgo lo detiene

LEER MÁS
Recién nacido es abandonado en un parque de Tacna y serenos lo trasladaron al hospital

Recién nacido es abandonado en un parque de Tacna y serenos lo trasladaron al hospital

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

LEER MÁS
Sicario confesó que asesinó a abogado en Tarapoto y reveló que cometió crimen por dinero para comprar drogas

Sicario confesó que asesinó a abogado en Tarapoto y reveló que cometió crimen por dinero para comprar drogas

LEER MÁS
El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

LEER MÁS
Caos en Vía Expresa del Paseo de la República: tráiler atrapado en puente 28 de julio genera gran congestión

Caos en Vía Expresa del Paseo de la República: tráiler atrapado en puente 28 de julio genera gran congestión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Sociedad

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota