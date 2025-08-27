La Municipalidad de Comas informó que el barbero, un ciudadano venezolano, habría atacado previamente a un serenazgo con un arma blanca. | Foto: composición LR/ATV

La Municipalidad de Comas informó que el barbero, un ciudadano venezolano, habría atacado previamente a un serenazgo con un arma blanca. | Foto: composición LR/ATV

El último jueves 21 de agosto, un grupo de serenos de la municipalidad de Comas fue captado cuando ingresan a un local de barbería en el Boulevard España y retiran al trabajador del local, identificado como José Daniel Rodríguez, para golpearlo brutalmente en plena calle, a vista de transeúntes y demás comerciantes de la zona.

El altercado se produjo luego del intercambio de palabras entre un miembro del serenazgo distrital y el barbero. Cabe señalar que las cámaras de seguridad del local captaron el momento en el que los serenos rodean al trabajador, quien es un ciudadano venezolano, y lo agreden cuando este yace en el suelo.

Municipalidad de Comas señala que barbero habría acuchillado previamente a un serenazgo

Desde la Municipalidad de Comas señalaron que "mientras personal del GIR de Serenazgo de la Municipalidad de Comas, se encontraba patrullando, pudo recibir la denuncia de ruidos molestos por parte de unos vecinos, por lo que se acercaron a pedir que bajarán el volumen en el establecimiento que funcionaba como barbería".

"Al acercarse al establecimiento fue primeramente atacado por un extranjero que posteriormente en la comisaría fue identificado como José Daniel Rodríguez Franco. El sereno, tras el ataque con arma blanca, solicitó apoyo a su unidad, los mismos que fueron al local para intentar aplicar un arresto ciudadano y trasladar al barbero a la Comisaría de Tupac Amaru, aunque lamentablemente fueron recibidos por una turba de casi 10 compañeros barberos del atacante, permitiendo que este logré atrincherarse en el interior del local", agregaron.

