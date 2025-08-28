Un río turbio y otro transparente revelan la crisis ambiental en la cuenca del Tambo

El contraste entre dos ríos, evidenciaría la contaminación minera en la cuenca Coralaque - Tambo. Una inspección del congresista Jaime Quito a los afluentes de la cuenca en la región Moquegua, halló por un lado el río Aruntaya, de aguas rojizas y sin señales de vida; al otro, el Titire, transparente y con aves todavía sobrevolando su cauce.

La escena fue utilizada por Quito para denunciar la inacción de las autoridades frente a un problema que sigue sin remediarse pese a múltiples declaratorias de emergencia. El parlamentario atribuye la contaminación del Aruntaya a las operaciones de la sancionada minera Florencia Tucari de la empresa Aruntani. Sostuvo que las aguas turbias luego van contaminando el resto de la cuenca, llegando al Titire, al Coralaque y finalmente al río Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa.

Niveles de metales por encima de valores permitidos

Según Quito, los monitoreos realizados por la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), evidencian que los niveles de metales pesados superan ampliamente los rangos normales.

Los niveles de arsénico en el Valle de Tambo cuadruplican los valores normales, explicó. Recordó que estudios últimos muestran que el arsénico y el boro en la sangre de los niños del citado valle triplican los límites permisibles, sin que hasta ahora se ejecute el plan de remediación prometido.

“El daño ambiental provocado por la empresa Florencia Tucari persiste y es evidente, poniendo en grave riesgo la vida, la salud y las actividades de las comunidades cercanas, tanto en Moquegua como en el Valle de Tambo, en Arequipa”, remarcó Quito.

“Una vez más, exijo al Ejecutivo el cumplimiento de la Ley N.° 31861, que declara de interés nacional la remediación del río Tambo, así como la implementación de medidas efectivas y urgentes para enfrentar esta problemática”, añadió el congresista.

Salvemos al río Titire

Quito recalcó que que el río Titire aún mantiene vida acuática y aves en la parte alta de su cauce, pero que podría estar amenazado por una minera denominada 'Katy', que se estaría posicionando en la zona.