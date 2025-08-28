HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Sociedad

Un río turbio y otro transparente revelan la crisis ambiental en la cuenca del Tambo

Congresista Jaime Quito arribó hasta la confluencia de los ríos Titire y Aruntaya, este último estaría contaminado por operación minera.

Congresista Quito llegó hasta zona alta de cuenca con personal de la OEFA. Foto: difusión.
Congresista Quito llegó hasta zona alta de cuenca con personal de la OEFA. Foto: difusión.

El contraste entre dos ríos, evidenciaría la contaminación minera en la cuenca Coralaque - Tambo. Una inspección del congresista Jaime Quito a los afluentes de la cuenca en la región Moquegua, halló por un lado el río Aruntaya, de aguas rojizas y sin señales de vida; al otro, el Titire, transparente y con aves todavía sobrevolando su cauce.

La escena fue utilizada por Quito para denunciar la inacción de las autoridades frente a un problema que sigue sin remediarse pese a múltiples declaratorias de emergencia. El parlamentario atribuye la contaminación del Aruntaya a las operaciones de la sancionada minera Florencia Tucari de la empresa Aruntani. Sostuvo que las aguas turbias luego van contaminando el resto de la cuenca, llegando al Titire, al Coralaque y finalmente al río Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa.

PUEDES VER: OEFA alerta que Pisco y Arequipa superaron hasta 3 veces los límites de contaminación de aire

lr.pe

Niveles de metales por encima de valores permitidos

Según Quito, los monitoreos realizados por la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), evidencian que los niveles de metales pesados superan ampliamente los rangos normales.

Los niveles de arsénico en el Valle de Tambo cuadruplican los valores normales, explicó. Recordó que estudios últimos muestran que el arsénico y el boro en la sangre de los niños del citado valle triplican los límites permisibles, sin que hasta ahora se ejecute el plan de remediación prometido.

“El daño ambiental provocado por la empresa Florencia Tucari persiste y es evidente, poniendo en grave riesgo la vida, la salud y las actividades de las comunidades cercanas, tanto en Moquegua como en el Valle de Tambo, en Arequipa”, remarcó Quito.

“Una vez más, exijo al Ejecutivo el cumplimiento de la Ley N.° 31861, que declara de interés nacional la remediación del río Tambo, así como la implementación de medidas efectivas y urgentes para enfrentar esta problemática”, añadió el congresista.

Salvemos al río Titire

Quito recalcó que que el río Titire aún mantiene vida acuática y aves en la parte alta de su cauce, pero que podría estar amenazado por una minera denominada 'Katy', que se estaría posicionando en la zona.

Notas relacionadas
UCSP: Arequipa se consolida como hub tecnológico para el Perú y el mundo

UCSP: Arequipa se consolida como hub tecnológico para el Perú y el mundo

LEER MÁS
Seal anuncia corte de luz en Arequipa: conoce zonas sin servicio del 27 al 29 de agosto

Seal anuncia corte de luz en Arequipa: conoce zonas sin servicio del 27 al 29 de agosto

LEER MÁS
Arequipa: corte de luz según Seal hoy por horarios y zonas

Arequipa: corte de luz según Seal hoy por horarios y zonas

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

LEER MÁS
Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS
Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Asesinan a escolar en medio de una pelea tras salir con amigos de una reunión en Apurímac

Asesinan a escolar en medio de una pelea tras salir con amigos de una reunión en Apurímac

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota