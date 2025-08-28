Módulo Penal de Violencia capacitó a psicólogos de Centros de Emergencia Mujer

Los psicólogos que laboran en los Centros de Emergencia Mujer de la región Arequipa, fueron capacitados por el Módulo Penal de Violencia, con la finalidad de optimizar el servicio que se prestan a las víctimas de violencia.

La orientación, que estuvo a cargo de la jueza del 4to Juzgado Penal Unipersonal subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Cerro Colorado, Patricia Posadas Larico, permitió explicar a los especialistas la información y los detalles que son importantes consignar en sus informes.

Asimismo, se detalló la necesidad de brindar atención con empatía hacia las agraviadas, de esa forma, evitar la impunidad en casos tan sensibles como los delitos de violencia sexual.

La jornada permitió, además, aclarar las dudas que tienen los psicólogos, así como la forma en que debería de brindar su declaración durante el juicio.

De esa forma, se reafirma el compromiso entre las instituciones para optimar el servicio para la protección y sanción en los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.