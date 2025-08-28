Corte de Arequipa instala sistema de monitoreo del botón de pánico en Miraflores

El personal de administración e informática del Módulo Judicial Integrado de Violencia Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, instaló el sistema de monitoreo del “Botón de Pánico” en la base de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Miraflores.

Durante la actividad desarrollada el último martes 26 de agosto, el Ing. Omar Portillo Pacori, administrador del Módulo Judicial Integrado, explicó el rol y el trabajo articulado que desarrollará el personal de serenazgo de este distrito junto con efectivos de las comisarías de la jurisdicción, ante las señales de emergencia que activen las víctimas de violencia severa.

Por su parte, Renzo Gómez Cruz, coordinador de informática de la dependencia judicial, detalló el funcionamiento del sistema, instaló el aplicativo de monitoreo en la central de serenazgo y entregó las credenciales de acceso (usuario y contraseña) al gerente de Seguridad Ciudadana. En la cita se contó con la presencia del personal del CEM de Miraflores.

Con esta implementación, el Módulo Judicial Integrado continúa fortaleciendo la articulación interinstitucional para garantizar una atención oportuna y eficaz a las víctimas de violencia familiar. A la fecha, las municipalidades de Paucarpata, Cayma, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Cerro Colorado, Bustamante y Rivero, Yanahuara, Sachaca, Socabaya, Yura, Mollebaya y Miraflores han suscrito convenios para el monitoreo del Botón de Pánico.