HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Judicialidad

Corte de Arequipa instala sistema de monitoreo del botón de pánico en Miraflores

Módulo Judicial Integrado de Violencia Familiar amplía la red de respuesta para víctimas de violencia severa.

Con esta implementación, se refuerza la atención a víctimas. Fuente: Difusión.
Con esta implementación, se refuerza la atención a víctimas. Fuente: Difusión.

El personal de administración e informática del Módulo Judicial Integrado de Violencia Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, instaló el sistema de monitoreo del “Botón de Pánico” en la base de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Miraflores.

Durante la actividad desarrollada el último martes 26 de agosto, el Ing. Omar Portillo Pacori, administrador del Módulo Judicial Integrado, explicó el rol y el trabajo articulado que desarrollará el personal de serenazgo de este distrito junto con efectivos de las comisarías de la jurisdicción, ante las señales de emergencia que activen las víctimas de violencia severa.

Por su parte, Renzo Gómez Cruz, coordinador de informática de la dependencia judicial, detalló el funcionamiento del sistema, instaló el aplicativo de monitoreo en la central de serenazgo y entregó las credenciales de acceso (usuario y contraseña) al gerente de Seguridad Ciudadana. En la cita se contó con la presencia del personal del CEM de Miraflores.

Con esta implementación, el Módulo Judicial Integrado continúa fortaleciendo la articulación interinstitucional para garantizar una atención oportuna y eficaz a las víctimas de violencia familiar. A la fecha, las municipalidades de Paucarpata, Cayma, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Cerro Colorado, Bustamante y Rivero, Yanahuara, Sachaca, Socabaya, Yura, Mollebaya y Miraflores han suscrito convenios para el monitoreo del Botón de Pánico.

Notas relacionadas
UCSP: Arequipa se consolida como hub tecnológico para el Perú y el mundo

UCSP: Arequipa se consolida como hub tecnológico para el Perú y el mundo

LEER MÁS
Seal anuncia corte de luz en Arequipa: conoce zonas sin servicio del 27 al 29 de agosto

Seal anuncia corte de luz en Arequipa: conoce zonas sin servicio del 27 al 29 de agosto

LEER MÁS
Arequipa: corte de luz según Seal hoy por horarios y zonas

Arequipa: corte de luz según Seal hoy por horarios y zonas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pobladores de Montero recibieron atención judicial médica legal psicológica y vocacional en jornada de justicia itinerante

Pobladores de Montero recibieron atención judicial médica legal psicológica y vocacional en jornada de justicia itinerante

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Judicialidad

Pobladores de Montero recibieron atención judicial médica legal psicológica y vocacional en jornada de justicia itinerante

Más de 120 adultos mayores participaron en taller sobre promoción de sus derechos

Presidente de la Corte de Sullana felicita a los jueces, juezas y servidores judiciales por superar meta de producción en un 170% en Jornada Judicial Extraordinaria

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota