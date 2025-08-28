HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

OlimpiaPets 2025: conoce el evento solidario que premia a los amantes de los animales con 12 grandes regalos

OlimpiaPets 2025 se celebrará el 31 de agosto en el Parque de la Exposición con entrada gratuita y competencias para mascotas y sus dueños.

El OlimpiaPets 2025 está listo para recibir a una gran multitud de personas que irán acompañadas de sus mascotas.
El OlimpiaPets 2025 está listo para recibir a una gran multitud de personas que irán acompañadas de sus mascotas. | Foto: composición LR/IG - schatze_peru

OlimpiaPets 2025 ya se prepara para este 31 de agosto lo que promete ser un evento único y llamativo, donde numerosos animales domésticos, acompañados de sus dueños, competirán en diversas dinámicas con el objetivo de alzarse con los premios que estarán en juego. Asimismo, el ingreso será totalmente gratuito y el lugar donde se llevará a cabo este gran evento será el Parque de la Exposición, en el centro de Lima.

¿Qué habrá en el OlimpiaPets 2025?

El evento contará con una campaña gratuita dirigida a perros y gatos. Esta incluirá vacunación antipulgas, desparasitación, servicio de grooming, consultas veterinarias, limpieza de oídos y corte de uñas.

PUEDES VER: 'Amores de peña, el musical criollo' reúne en el escenario a Érika Villalobos, Hugo Salazar y Francisco Luna

lr.pe

Por otro lado, las mascotas podrán participar junto a sus personas cuidadoras y tendrán la oportunidad de ganar uno de los doce premios que se entregarán durante el evento. Además, como parte del proceso de inscripción, se podrá contribuir con el rescate de animales domésticos.

El evento también incluirá diversas actividades recreativas, como una tómbola con un costo de S/5, feria de mascotas, activaciones, zona de comida, entrega de regalos, sorteos y, lo más importante, la posibilidad de adoptar animales que han sido rescatados recientemente.

PUEDES VER: Big Time Rush anuncia concierto en Perú: fecha y todo lo que se sabe de la venta de entradas del evento de la banda de Nickelodeon

lr.pe

¿A qué hora empezará el OlimpiaPets?

El OlimpiaPets 2025 se llevará a cabo en el Parque de la Exposición y se desarrollará desde las 10.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. Para quienes deseen asistir, se recomienda ingresar por la avenida 28 de Julio, ya sea por la vía peatonal o vehicular.

Notas relacionadas
Cristian Castro regresa al Perú en 2025: fecha, lugar y precios de entradas para su romántico show

Cristian Castro regresa al Perú en 2025: fecha, lugar y precios de entradas para su romántico show

LEER MÁS
Green Day en Lima: horarios, apertura de puertas y setlist en San Marcos – Perú 2025

Green Day en Lima: horarios, apertura de puertas y setlist en San Marcos – Perú 2025

LEER MÁS
Festi Cómic Perú 2025: lo mejor del anime y música se unen en la Explanada Agua Dulce

Festi Cómic Perú 2025: lo mejor del anime y música se unen en la Explanada Agua Dulce

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
Nuevo fenómeno peligroso en 10 regiones del Perú: Senamhi alerta por incremento de temperatura diurna

Nuevo fenómeno peligroso en 10 regiones del Perú: Senamhi alerta por incremento de temperatura diurna

LEER MÁS
Restringen acceso al Centro Histórico de Lima tras intervenir 41 cuadras por "prioridad peatonal": la propuesta de la MML

Restringen acceso al Centro Histórico de Lima tras intervenir 41 cuadras por "prioridad peatonal": la propuesta de la MML

LEER MÁS
Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, su esposo y principal sospechoso de su muerte, se entregó a la policía

Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, su esposo y principal sospechoso de su muerte, se entregó a la policía

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Sociedad

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

Tráiler lleno de pavos se volcó en Mala y ciudadanos los sustraen en plena vía pública

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota