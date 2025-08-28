El OlimpiaPets 2025 está listo para recibir a una gran multitud de personas que irán acompañadas de sus mascotas. | Foto: composición LR/IG - schatze_peru

OlimpiaPets 2025 ya se prepara para este 31 de agosto lo que promete ser un evento único y llamativo, donde numerosos animales domésticos, acompañados de sus dueños, competirán en diversas dinámicas con el objetivo de alzarse con los premios que estarán en juego. Asimismo, el ingreso será totalmente gratuito y el lugar donde se llevará a cabo este gran evento será el Parque de la Exposición, en el centro de Lima.

¿Qué habrá en el OlimpiaPets 2025?

El evento contará con una campaña gratuita dirigida a perros y gatos. Esta incluirá vacunación antipulgas, desparasitación, servicio de grooming, consultas veterinarias, limpieza de oídos y corte de uñas.

Por otro lado, las mascotas podrán participar junto a sus personas cuidadoras y tendrán la oportunidad de ganar uno de los doce premios que se entregarán durante el evento. Además, como parte del proceso de inscripción, se podrá contribuir con el rescate de animales domésticos.

El evento también incluirá diversas actividades recreativas, como una tómbola con un costo de S/5, feria de mascotas, activaciones, zona de comida, entrega de regalos, sorteos y, lo más importante, la posibilidad de adoptar animales que han sido rescatados recientemente.

¿A qué hora empezará el OlimpiaPets?

El OlimpiaPets 2025 se llevará a cabo en el Parque de la Exposición y se desarrollará desde las 10.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. Para quienes deseen asistir, se recomienda ingresar por la avenida 28 de Julio, ya sea por la vía peatonal o vehicular.