Entretenimiento

Big Time Rush anuncia concierto en Perú: confirman fecha de su reencuentro con fans en Lima

La banda Big Time Rush sorprende a sus fans peruanos con una noticia que nadie esperaba: Lima ha sido confirmada como una de las paradas oficiales de su concierto como parte de su gira mundial.

Big Time Rush anuncia concierto en Perú: confirman fecha de su reencuentro con fans en Lima. Foto: Composición LR/Difusión
Big Time Rush anuncia concierto en Perú: confirman fecha de su reencuentro con fans en Lima. Foto: Composición LR/Difusión

Big Time Rush regresa a Lima con un espectáculo que promete ser inolvidable. La banda pop, famosa por sus éxitos musicales y su popular serie en Nickelodeon, incluyó oficialmente a Perú en su nueva gira internacional 'World-Wider Tour', anunciando un concierto para el 27 de febrero de 2026.

El anuncio del concierto fue realizado a través de los canales oficiales del grupo integrado por Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos PenaVega. Según informaron, todos los detalles sobre el lugar del evento, precios de entradas y zonas del concierto serán revelados este lunes 25 de agosto en su sitio web y redes sociales.

Foto: Difusión

Foto: Difusión

PUEDES VER: Bonus Track Lima: Dolores Delirio abre segunda fecha a pedido del público antes de partir a Europa

lr.pe

¿Cuándo será el concierto de Big Time Rush?

El regreso de Big Time Rush en Perú será el 27 de febrero del 2026 y ha generado una ola de emoción entre sus seguidores, quienes esperaban este momento desde su última visita en 2012 durante el 'Better with U Tour'. Esta nueva cita marca un reencuentro muy esperado por los fanáticos, quienes han seguido apoyando a la banda incluso tras su separación temporal en 2014.

Desde que retomaron actividades en 2021, el grupo ha lanzado nueva música, realizado giras y recuperado el vínculo con su público global. Canciones como 'Boyfriend', 'Windows Down' y 'Worldwide' siguen sonando entre sus seguidores, y han sido claves para mantener vigente su legado. El concierto de Big Time Rush en Lima promete un repaso por sus clásicos junto con las canciones más recientes de su repertorio, evidenciando la evolución musical de la agrupación.

PUEDES VER: Cristian Castro regresa al Perú en 2025: fecha, lugar y precios de entradas para su romántico show

lr.pe

Lo que se sabe de la venta de entradas de Big Time Rush

Uno de los aspectos más esperados por el público es la información sobre la venta de entradas para el concierto. Aunque aún no se han confirmado los precios ni las categorías disponibles, la banda anunció que toda esta información se dará a conocer el 25 de agosto. Se espera que los boletos estén disponibles a través de plataformas digitales y puntos de venta físicos, con posibilidad de dinámicas exclusivas como preventas con tarjetas seleccionadas o paquetes VIP con beneficios adicionales.

Ante la expectativa generada, varios clubes de fans ya comenzaron a organizarse en redes sociales para asegurar su participación en el evento. Todo apunta a que el concierto de Big Time Rush en Lima 2026 será uno de los más concurridos del primer trimestre del año, considerando la popularidad que la banda aún mantiene en Perú.

