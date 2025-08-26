HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel
América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel     América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel     América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel     
Sociedad

Día del Adulto Mayor en Perú: cuántos ciudadanos tienen más de 60 años según el INEI

En esta fecha en la que se conmemora a más de un millón de personas adultas de 65 años que celebran su día según el INEI.

Cada 25 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor.
Cada 25 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor. | Foto: El Peruano

Cada año, el 26 de agosto se conmemora el Día del Adulto Mayor, según la Ley N.° 30088, por su aporte en su sabiduría, historia y todas las cosas que realizan las personas mayores de 60 años. Por lo que, en este día, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) nos cuenta cuántas personas adultas mayores hay en Perú.

Ante este día, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresó un saludo cordial a las personas de adulto mayor por su día: “Nuestro reconocimiento y gratitud a la generación de la experiencia, la sabiduría y los valores transmitidos”, en homenaje a los adultos mayores del país.

PUEDES VER: ¿Qué sanciones tendré si no me encuentro en casa para el Censo 2025? Esto es lo que informa el INEI

lr.pe

¿Cuántos adultos mayores hay en Perú?

El INEI explica que en el Perú hay más de 4.748.000 personas mayores de 60 años, lo que equivale a un 13,9% de la población peruana, lo cual es importante, ya que aportan muchas cosas al país.

A pesar de ser una gran cantidad de adultos mayores, la mayoría tiene con problemas de salud mental, según indica el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”). Los casos mas comunes son la depresión, la ansiedad y las demencias.

PUEDES VER:PNP e INEI coordinan seguridad para censistas en zonas de alto riesgo

lr.pe

Las campañas gratuitas para los adultos mayores

En el contexto de su día, los adultos mayores cuentan con campañas gratuitas de salud en varias partes del Perú. En Lima, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, se ofrecen servicios de control de signos vitales. medicina general y limpieza de oídos.

En Arequipa, la Municipalidad de Yarabamba ofreció atención en medicina física, obstetricia, nutrición y psicología para prevenir cualquier enfermedad o problema en adultos mayores. Como así también se realizó en Ayacucho, Junín, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca.

Notas relacionadas
INEI: 97% de viviendas participó en los Censos Nacionales 2025 hasta el momento

INEI: 97% de viviendas participó en los Censos Nacionales 2025 hasta el momento

LEER MÁS
Lima registra alza en el desempleo: casi 360 mil personas sin trabajo y jóvenes hombres son los más afectados

Lima registra alza en el desempleo: casi 360 mil personas sin trabajo y jóvenes hombres son los más afectados

LEER MÁS
INEI descarta cobro a censistas por pérdida o robo de tabletas en el Censo 2025

INEI descarta cobro a censistas por pérdida o robo de tabletas en el Censo 2025

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

LEER MÁS
El fatal error que causó uno de los accidentes aéreos más trágicos del país: la historia del vuelo 222 de Tans Perú

El fatal error que causó uno de los accidentes aéreos más trágicos del país: la historia del vuelo 222 de Tans Perú

LEER MÁS
Era estudiante de ingeniería y salía de jugar fútbol cuando lo asesinaron por evitar robo en SJL: "Le dieron en el corazón"

Era estudiante de ingeniería y salía de jugar fútbol cuando lo asesinaron por evitar robo en SJL: "Le dieron en el corazón"

LEER MÁS
El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

LEER MÁS
Voraz incendio en edificio de Surco deja mascota fallecida: habitaciones del inmueble quedaron completamente calcinadas

Voraz incendio en edificio de Surco deja mascota fallecida: habitaciones del inmueble quedaron completamente calcinadas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Sociedad

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota