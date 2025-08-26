Día del Adulto Mayor en Perú: cuántos ciudadanos tienen más de 60 años según el INEI

Cada 25 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor. | Foto: El Peruano

Cada 25 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor. | Foto: El Peruano

Cada año, el 26 de agosto se conmemora el Día del Adulto Mayor, según la Ley N.° 30088, por su aporte en su sabiduría, historia y todas las cosas que realizan las personas mayores de 60 años. Por lo que, en este día, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) nos cuenta cuántas personas adultas mayores hay en Perú.

Ante este día, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresó un saludo cordial a las personas de adulto mayor por su día: “Nuestro reconocimiento y gratitud a la generación de la experiencia, la sabiduría y los valores transmitidos”, en homenaje a los adultos mayores del país.

¿Cuántos adultos mayores hay en Perú?

El INEI explica que en el Perú hay más de 4.748.000 personas mayores de 60 años, lo que equivale a un 13,9% de la población peruana, lo cual es importante, ya que aportan muchas cosas al país.

A pesar de ser una gran cantidad de adultos mayores, la mayoría tiene con problemas de salud mental, según indica el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”). Los casos mas comunes son la depresión, la ansiedad y las demencias.

PUEDES VER:PNP e INEI coordinan seguridad para censistas en zonas de alto riesgo

Las campañas gratuitas para los adultos mayores

En el contexto de su día, los adultos mayores cuentan con campañas gratuitas de salud en varias partes del Perú. En Lima, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, se ofrecen servicios de control de signos vitales. medicina general y limpieza de oídos.

En Arequipa, la Municipalidad de Yarabamba ofreció atención en medicina física, obstetricia, nutrición y psicología para prevenir cualquier enfermedad o problema en adultos mayores. Como así también se realizó en Ayacucho, Junín, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca.