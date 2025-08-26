HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

PNP e INEI coordinan seguridad para censistas en zonas de alto riesgo

La Policía Nacional reforzará el resguardo en “zonas rojas” durante el Censo Nacional 2025, tras incidentes registrados contra empadronadores en el país.

PNP e INEI coordinan seguridad. Foto: Composición LR/ INEI/ Gob.pe
PNP e INEI coordinan seguridad. Foto: Composición LR/ INEI/ Gob.pe

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Policía Nacional del Perú (PNP) anunciaron medidas conjuntas para proteger a los censistas que participan en el Censo Nacional 2025. Esta decisión responde a los riesgos reportados en determinadas zonas del país.

Entre las acciones, destaca la presencia policial en áreas catalogadas como de alta peligrosidad, conocidas como “zonas rojas”, mediante operativos especiales en fechas estratégicas, sobre todo los fines de semana.

Se realizará el despliegue de efectivos policiales en zonas de alto riesgo. Foto: INEI<br><br>

Se realizará el despliegue de efectivos policiales en zonas de alto riesgo. Foto: INEI

Operativos de seguridad en Lima y regiones

El jefe del INEI, Gaspar Morán, se reunió con el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, para coordinar el despliegue de efectivos policiales. La Policía se comprometió a acompañar a los empadronadores en operativos de barrido para garantizar su integridad.

De acuerdo con el Instituto, estas intervenciones contarán con el apoyo de unidades especiales de la Policía, con el objetivo de reducir riesgos para quienes realizan el trabajo de campo.

Incidente en Chiclayo y aclaración del INEI

La medida fue anunciada luego de que la semana pasada una censista fuera asaltada en Chiclayo, donde delincuentes la empujaron para robarle la tablet usada en el empadronamiento.

Tras el hecho, el INEI precisó “de manera categórica” que ningún censista asumirá el costo por pérdida, hurto o robo del equipo asignado para el censo.

