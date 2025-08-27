HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Santiváñez
Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Santiváñez     Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Santiváñez     Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Santiváñez     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Sociedad

Feroz balacera en el Callao deja 4 jóvenes y una adulta mayor heridos: delincuentes desatan ráfaga de disparos en vivienda

Los jóvenes atacados y una familia del Callao se salvaron de morir tras el tiroteo perpetrado por delincuentes. Los impactos de bala alcanzaron a una adulta mayor, pero afortunadamente, ella fue dada de alta.

La Policía Nacional del Perú acordonó la zona en donde ocurrió la balacera e inició las investigaciones al respecto, en el Callao.
La Policía Nacional del Perú acordonó la zona en donde ocurrió la balacera e inició las investigaciones al respecto, en el Callao. | Foto: composición LR | Latina Televisión

Una feroz balacera se registró en el Callao. Tres sujetos a bordo de un vehículo dispararon en contra de cuatro jóvenes. Al observar que las víctimas se refugiaron en una vivienda en búsqueda de seguridad, los delincuentes desataron una ráfaga de disparos en el inmueble. En el interior de la casa se encontraban dos adultos y dos menores de edad. Una adulta mayor resultó herida, pero afortunadamente fue dada de alta.

"Ellos vieron un carro plomo y dijeron: 'Ahí viene un carro'. Entraron a la casa y tres sujetos empezaron a meter bala. Ellos corrieron, se agacharon y se metieron por acá. Yo, con mi suegra, nos hemos arrinconado porque las balas volaban, y mi nieta, de 13 años, y una bebé de 3 años estaban allí. Ellas se tiraron al suelo", contó una de las ciudadanas.

PUEDES VER: Asesinato en el Callao: hombre muere tras ser baleado en calle Oxapampa; fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió

lr.pe

Feroz balacera en el Callao deja a personas heridas

Ante los disparos, los cuatro jóvenes fueron trasladados de inmediato a un centro de salud cercano, donde permanecen internados bajo observación médica. Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones sobre lo sucedido y acordonó la zona en donde se suscitaron los hechos.

"No sé por qué razón vinieron y se atrevieron a meter la bala, sabiendo que estábamos acá. Mi suegra, mis nietas y yo nos hemos salvado de morir, porque las balas llovían", señaló una de las residentes de la vivienda en donde ocurrió el tiroteo.

PUEDES VER: Cámaras captan cruel asesinato de mujer en el Callao: fue acribillada a unas cuadras de su casa

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116
Notas relacionadas
Joven salva de morir tras esquivar cinco balazos de sicario en Bellavista, Callao: se trataría de ajuste de cuentas

Joven salva de morir tras esquivar cinco balazos de sicario en Bellavista, Callao: se trataría de ajuste de cuentas

LEER MÁS
Sicarios asesinan a dos personas dentro de un auto con más de 30 disparos en el Callao

Sicarios asesinan a dos personas dentro de un auto con más de 30 disparos en el Callao

LEER MÁS
Dos jóvenes son baleados cuando bajaban de bus a plena luz del día en el Callao

Dos jóvenes son baleados cuando bajaban de bus a plena luz del día en el Callao

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caos en Vía Expresa del Paseo de la República: tráiler atrapado en puente 28 de julio genera gran congestión

Caos en Vía Expresa del Paseo de la República: tráiler atrapado en puente 28 de julio genera gran congestión

LEER MÁS
El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
Triple choque de buses del Metropolitano deja más de 40 pasajeros heridos en estación Angamos en Surquillo

Triple choque de buses del Metropolitano deja más de 40 pasajeros heridos en estación Angamos en Surquillo

LEER MÁS
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Ratifican sentencia por asesinato de líderes indígenas en Saweto, pero madereros ilegales siguen prófugos

Ratifican sentencia por asesinato de líderes indígenas en Saweto, pero madereros ilegales siguen prófugos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reimond Manco respalda a Alex Valera y revela el posible motivo por el que se alejó de la selección peruana: “Lo mantiene dentro de siete llaves”

Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

El devastador terremoto de Tangshan de 1976: luces en el cielo anticiparon la tragedia donde murieron 300.000 personas en China

Sociedad

Caos en Vía Expresa del Paseo de la República: tráiler atrapado en puente 28 de julio genera gran congestión

Asesinan a trabajador de carwash en prolongación Arica en Cercado de Lima

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 27 de agosto, según IGP?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

César Sandoval arremete contra RLA por obras como “campaña presidencial”: "El que va abandonar la Municipalidad de Lima es usted"

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota