La Policía Nacional del Perú acordonó la zona en donde ocurrió la balacera e inició las investigaciones al respecto, en el Callao. | Foto: composición LR | Latina Televisión

Una feroz balacera se registró en el Callao. Tres sujetos a bordo de un vehículo dispararon en contra de cuatro jóvenes. Al observar que las víctimas se refugiaron en una vivienda en búsqueda de seguridad, los delincuentes desataron una ráfaga de disparos en el inmueble. En el interior de la casa se encontraban dos adultos y dos menores de edad. Una adulta mayor resultó herida, pero afortunadamente fue dada de alta.

"Ellos vieron un carro plomo y dijeron: 'Ahí viene un carro'. Entraron a la casa y tres sujetos empezaron a meter bala. Ellos corrieron, se agacharon y se metieron por acá. Yo, con mi suegra, nos hemos arrinconado porque las balas volaban, y mi nieta, de 13 años, y una bebé de 3 años estaban allí. Ellas se tiraron al suelo", contó una de las ciudadanas.

Feroz balacera en el Callao deja a personas heridas

Ante los disparos, los cuatro jóvenes fueron trasladados de inmediato a un centro de salud cercano, donde permanecen internados bajo observación médica. Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones sobre lo sucedido y acordonó la zona en donde se suscitaron los hechos.

"No sé por qué razón vinieron y se atrevieron a meter la bala, sabiendo que estábamos acá. Mi suegra, mis nietas y yo nos hemos salvado de morir, porque las balas llovían", señaló una de las residentes de la vivienda en donde ocurrió el tiroteo.

