Cusco: Juzgado determinó que mujer que vandalizó muro inca afronte proceso en libertad

La joven, captada pintando un muro del Palacio de Inca Roca, seguirá el proceso judicial fuera de prisión. Su estado de gestación y la falta de un informe pericial de Cultura influyeron en la decisión.


Acto vandálico ocurrió la madrugada del 23 de agosto.
Acto vandálico ocurrió la madrugada del 23 de agosto.

Karin Sucno Mamani, de 26 años, fue captada la madrugada del pasado 23 de agosto por las cámaras de seguridad cuando realizaba pintas con aerosol sobre un muro inca, a pocos metros de la Plaza Mayor de Cusco.

El acto vandálico ocurrió en la calle Inca Roca, donde la joven dibujó un símbolo obsceno en una de las piedras del histórico Palacio de Inca Roca, y luego abandonó el lugar.

Gracias a las imágenes, la Policía identificó a la sospechosa y, tras un operativo de seguimiento, la detuvo horas después en su vivienda, ubicada en el distrito de San Sebastián. Posteriormente, fue puesta a disposición de la unidad de flagrancia del Poder Judicial.

Este martes, el juzgado dispuso que Sucno Mamani afronte el proceso por el presunto delito de atentado contra el patrimonio cultural en libertad. Extraoficialmente, se conoció que su estado de gestación y el hecho de tener un hijo menor de tres años habrían influido en la decisión judicial.

Además, trascendió que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco no presentó a tiempo el informe pericial sobre los daños ocasionados, lo que también favoreció su liberación. Las pintas fueron borradas por especialistas de la DDC, que posteriormente emitió un comunicado condenando el atentado.

“La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco recuerda a la ciudadanía que los bienes patrimoniales constituyen parte fundamental de nuestra identidad y memoria histórica, y que su daño o destrucción constituye un delito penado por la legislación peruana”, señala el documento.

La República intentó entrevistar al titular de la DDC Cusco, Handerson Casafranca, para conocer las acciones legales que se emprenderán tras el atentado; sin embargo, no fue posible debido a que su agenda se encontraba recargada.

