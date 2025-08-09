Sujetos desatan balacera contra clientes en puesto de emoliente en Lince: reportan un herido de bala
Una persona recibió tres impactos de bala cuando tomaba emoliente en cruce de Lince. La víctima sería un ciudadano de Iquitos residente en Lima.
Un hombre es herido de bala, luego de que sujetos armados en una moto le disparan cuando este se encontraba tomando emoliente junto a otro hombre. La víctima recibió un impacto entre la pierna y la nalga. Efectivos de la Policía Nacional cercaron la zona y contabilizaron hasta tres casquillos en el piso.
Noticia en desarrollo.