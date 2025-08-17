En la calle Oxapampa, en la provincia Constitucional de Callao, desconocidos asesinaron a balazos a un hombre. Vecinos de la zona advirtieron de los disparos a la Central de Emergencias Callao, la cual activó sus protocolos, dando aviso a la Central 105 para el desplazamiento de sus patrullas y Ambulancia Municipal 03 a la zona.

En el lugar, personal de salud trasladó a la víctima (aún con vida), identificada como Karls Mejía García (34), al Hospital Daniel Alcides Carrión, ingresándolo por el área de Trauma Shock. No obstante, minutos después de su ingreso, el médico de servicio del centro de salud confirmó su muerte.

Callao: vecinos de la zona indicaron que el hombre fue atacado por motorizados

De acuerdo con los testimonios de los residentes de la zona, la víctima caminaba por la calle cuando fue abordada por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Los sujetos lo asesinaron, disparándole a quemarropa en al menos diez ocasiones.

Tras el ataque, agentes de la Comisaría de Ciudadela Chalaca llegaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades policiales están recabando información y buscando evidencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodean el crimen.

PUEDES VER: Dos jóvenes son baleados cuando bajaban de bus a plena luz del día en el Callao

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.