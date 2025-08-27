Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento.
jueves, 28 de agosto
19ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
jueves, 28 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
31ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
29ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento.
jueves, 28 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.